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竹縣+2328　尖石、五峰、關西居民快篩陽納通訊診療範圍

▲０５２２新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣今日新增2328例確診病患。 （圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今日（22日）新增2328例確診病例，12歲以下有308位、65歲以上155位，無症狀者達99％，目前居家隔離1310人、居家照護16534人。配合中央疫情指揮中心公告，自23日起，住在尖石鄉、五峰鄉、關西鎮的居民，快篩陽經醫師評估即為確診，非屬3鄉鎮居民則不適用。

新竹縣衛生局表示，23日起住在尖石鄉、五峰鄉、關西鎮的民眾快篩陽性，可利用通訊診療方式，請醫師評估，醫病雙方達成共識則為陽性，該方案僅限上述三地區民眾。等候居家隔離通知書期間，確診民眾仍須做好居家隔離防疫措施，若有呼吸道症狀、其他不適，仍可透過通訊診療看診。

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▲０５２２新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲民眾可利用健保快易通app查詢通訊診療院所名單。

新竹縣居家照護醫護團隊均提供確診者在居家照護期間關懷服務，各院所在「初次風險評估」及「每次電話關懷」時，若民眾有持續發燒使用藥物後仍未緩解，出現發燒、喉嚨痛、流鼻水、胸悶、腹瀉等症狀，或家中沒有常備藥物，或依醫療專業判斷個案狀況需看診給藥，都會即時協助安排或轉介視訊診療，請確診民眾安心。

▲０５２２新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲快篩陽通訊診療確診限定族群。

新竹縣各級學校將於明天（5月23日）起實施遠距教學，原定排定接種時程的學校，仍依原定時間辦理校園接種，若因故無法配合到校，或是家中有年滿5歲、6歲幼生，可由家長陪同至新竹縣的合約醫療院所預約接種。

新竹縣快篩陽性評估醫療院所名單快速查詢

新竹縣通訊診療醫療院所查詢快速查詢

新竹縣購買實名制快篩試劑健保藥局快速查詢

新竹縣公費PCR採檢診所快速查詢

新竹縣防疫門診醫院服務時間快速查詢

新竹縣疫苗地圖快速查詢

新竹縣5歲以上BNT疫苗接種合約院所快速查詢

新竹縣6-11歲Moderna疫苗接種合約院所快速

▲０５２２新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲社區篩檢站資訊。

►竹東人不用排隊搶快篩了　公所霸氣提5千萬預算：1人發5劑

►在這裡排隊很開心！每人發3000紓困金　2類人領不到超殘念

►6人海邊看夕陽她獨泳　同伴喊不到上岸回家...直升機出動搜救

►快訊／竹科「亞東氣體」旁爆炸　變電站濃煙竄天目擊者嚇壞

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

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