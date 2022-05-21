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大陸 大陸焦點 特派現場

陸618節提前開戰　京東、淘寶「拚保價」杜絕先漲後降

▲▼2022「618京東和你在一起」為主題的京東618啟動發佈會以線上直播形式舉行 。（圖／翻攝 京東直播）

▲受疫情影響，京東今年618啟動發佈會以線上直播形式舉行 。（圖／翻攝 京東直播）

記者任以芳／綜合報導

受疫情影響，大陸兩大電商龍頭提前半個月暖身，力拚今年618購物活動。京東和淘寶除了推出優惠價格，分別推出價格保障服務，杜絕商家「先漲後降」的哄抬行為。京東也率先宣布23日開始啟動618購物活動，3C家電、母嬰、醫藥、運動、美妝、寵物成為熱門主打，預計帶動其他電商消費品項，預估創造千億業績。

往年618一直是京東主場，尤其受到疫情影響，大陸各大電商平台業績翻了好幾十倍。今年京東618活動提前開打，將於5月23日晚8點開啟，分為「預售期」、「開門紅」、「場景期」、「高潮期」四個階段，除了延續「晚8點」不熬夜體驗，還將通過「全鏈路服務」。

▲▼2022「618京東和你在一起」為主題的京東618啟動發佈會以線上直播形式舉行 。（圖／翻攝 京東直播）

▲京東今年618購物節提前半個月暖身 。（圖／翻攝 京東直播）

京東業者表示，統計顯示，近兩年，除物流及消費類服務外，京東零售僅在使用者服務方面投入已超400億（單位：人民幣，同下）。尤其，開闢香港線上防疫專區，消費反應都很不錯。

由於，售後服務牽涉顧客購買回頭率，也是電商經營最重視環節之一。因此，京東推出「全鏈路服務」，安排上萬名京東客服24小時服務，專門建立3C家電、母嬰、醫藥、運動、美妝、寵物等多領域專屬諮詢售後團隊，有185項多樣售前、售中、售後全週期保障服務。

京東也推出「價格保護」，限制賣家不能「先漲後降」。至於優惠部分有「晚8點」不熬夜、每滿299減50；主推節能家電、綠色食品等近百萬種商品將被打上「綠色」標籤，消費者不僅可享受優惠的價格，累積「青綠積分」兌換綠色商品、優惠券。還有開闢香港線上防疫專區，消費反應都很不錯。

▲▼ 淘寶推出比價服務 。（圖／翻攝 淘寶）

▲ 淘寶推出比價、保價服務 。（圖／翻攝 淘寶）

另外，大陸淘寶天貓618開門紅活動預熱是29日00時00分到31日23時59分，並且對於「控價」也將越來越嚴。早在今年4月淘寶上線「價保中心」，用戶不但能一次比較價格，還可以對過去90天的保價訂單申請保價，即可退回差價，商家有沒有「先漲後降」也一目瞭然。

為何兩大電商龍頭今年都強調力拚「保價」，主要去年雙11購物節套路太多，大陸90、00後年輕消費者集體吐槽，看破電商賣家「先漲後降」的套路。

大陸各大電商也開始調整策略，京東以直營為主，自己跟自己比較不擔心。但淘寶是第三方平台，主要是商家服務，推出「保價」自然得罪一部分賣家，預估今年將減少部分商家，換來更穩定消費機制。
 

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