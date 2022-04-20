27歲女買項鍊不滿店家不給退換　評1星留「就是淘寶貨」遭起訴

▲27歲陳姓女子在士林區某飾品店購入項鍊想退換，遭拒後，竟到店家Google評論留下淘寶貨，遭起訴。（圖／取自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市27歲陳姓女子到士林區文林路某飾品店購買項鍊後想退換，店員向她解釋，需要向楊姓老闆娘請示，以婉拒退貨。遭拒絕陳女，為了想順利退換，竟到該店的Google評論留下「就是淘寶貨」，更將原本5星評論改為1星，楊姓老闆娘看見後，憤而提告。士林地檢署偵結，依《刑法》第310條第2項、第1項加重毀謗罪，將陳女提起公訴。

陳女今年2月16日到文林路某飾品店購入項鍊而想退換，但店員向她表示需要向老闆娘請示，陳女不滿退換遭拒，隔天竟到店家Google評論留言，店鋪所賣的商品「就是淘寶貨」（指商品為仿冒品、廉價粗製濫造者），老闆娘看見後，憤而提告。

▼陳女留言指店家賣的商品為淘寶貨。（圖／記者黃宥寧翻攝）

陳女偵查時，矢口否認有妨害名譽犯行，並辯稱：「我只是表達主觀感受」，但楊姓老闆表示，針對負面留言，她立刻做出回應並解釋，有告知陳女實體店無退換貨服務，因為飾品是貼身衛生物品因此不可退換，並向她強調，店家商品是每個月向韓國廠商訂購，並由報關行寄達本店，豈料對方竟又留言反嗆：「『淘寶貨』顧名思義為淘寶網上購買的到的貨品...不知您是否對淘寶網有所偏或誤解或是見識不甚廣博..」，並將原評價5星改為1星。

▼服飾店老闆娘親自回覆留言，表示店家商品全是韓貨 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林地檢署根據老闆娘提供的報關簽收紀錄等，證明店家商品是從韓國而來，因此認陳女所辯不僅是強詞奪理、更顯是濫用文雅語彙而貶抑、嘲諷他人，實是毫無法治觀念，簡言之，陳女所辯是事後卸責之詞，不足採信，因此罪嫌認定，依刑法第310條第2項、第1項加重毀謗罪予以起訴。