劉強東案取消公開聽證會　傳女大學生出席追問「知情性關係」

▲劉強東案件今在美國的公開聽證會取消。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

剛卸下CEO職務的京東創辦人劉強東，傳出北京時間今（26日）上午在美國舉行公開聽證會被取消。據陸媒報導，原因是劉強東提出動議，由律師向法庭申請，禁止劉靜堯律師對劉強東的書面證詞質詢中提出部分敏感問題。

《九派新聞》引述報導稱，據傳，原本劉靜堯本人可能會出庭，該律師指出，本次庭審取消的原因是劉強東律師向法院提出請求，不要讓聽證會公開進行，法官拒絕請求，劉強東律師撤回動議。

根據法院公開文件，劉強東律師原本動議，請求法官禁止劉靜堯律師提出以下問題，劉強東與體制的關係、個人財務狀況以及劉強東過往知情同意的性關係。

報導指出，因為本次庭審公開進行，劉強東律師最終決定撤回動議。這就意味著，接下來劉靜堯律師對劉強東本人的書面證詞質詢中，劉強東將對上述問題做出回答。

▲劉強東性侵案雙方持續上訴。（合成圖／CFP、pixabay）

回顧劉強東案件，2018年8月30日，劉強東在明尼蘇達大學卡爾森管理學院參加項目學習，與朋友、同事到一家日本餐館吃飯，其中包括21歲的劉靜堯。隔天8月31日淩晨，這位女學生的一位同學及朋友報警表示劉靜堯遭性侵。

2018年12月21日，明尼蘇達州亨內平郡檢察官宣布，經當地警局調查認為大陸商人劉強東涉嫌性侵的案件的證據存在嚴重問題，檢察官辦公室決定不以性侵罪起訴劉強東，該名女學生於2019年4月向劉強東及京東提出民事訴訟，並索賠5萬美元。

京東和劉強東方面已經分別對此作出回應，「我們目前對此無法發表評論，但我們將堅決地對這個不實的指控進行辯護。」據悉，本案正在處於原被告方證據收集階段。