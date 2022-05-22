老翁打滿3劑「確診抖不停」1小時後離世了　家屬嘆：不給老人機會

▲原PO貼出對話紀錄。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「為什麼都不給老人家一點機會？」一名男網友發文表示，小阿姨的公公86歲了，雖然打了3劑疫苗，仍舊確診，最後更因病離世，「各位家裡有老人家的，真的要特別小心！」新冠肺炎跟感冒真的不一樣，不容小覷。

這名男網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，直呼「我想抱怨這個新冠肺炎，為什麼都不給老人家一點機會？」他小阿姨的公公晚上8點快篩陽性後，手一直抖不停，雖然馬上打電話叫救護車，但9點多送到醫院時，已經因病離世。

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原PO透露，小阿姨的公公86歲，已經打了3劑疫苗，豈料PCR陽性確診，Ct值10，「死亡證明確認新冠肺炎為死亡主因」。因此他也呼籲，「各位家裡有老人家的，真的要特別小心，誰在跟你像感冒一樣？」

▲老翁最後仍因病離世。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「所以我就不懂為什麼要把確診當一般感冒？一般感冒有跟這病毒一樣？政府有一直開記者會要大家打流感疫苗嗎」、「不是每個人的情況都相同，不要去提確診後症狀像感冒，你覺得沒什麼人家就是中重症啊！不用去聽信他人說的沒事沒事，自己做好防疫最重要」。

此外，也有網友難過表示，「節哀，我家人撐了10多天，前天也走了，也是老人，最難過的是遺體當天立刻火化，家屬碰都不能碰，心都碎了」、「同事的老爸也是因為確診過世～要當天之內燒掉，家屬還不能碰」。