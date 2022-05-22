新竹縣宣布：幼兒園畢業典禮暫停辦理　如有需要可採線上轉播

▲新竹縣府宣布，幼兒園畢業典禮全部停辦，如有需要，可改為線上轉播。（圖／新竹縣府提供）

記者陳凱力／新竹報導

畢業季即將到來，為了避免疫情擴散，影響幼兒園的幼生、教職員的健康，新竹縣政府教育局在研議後，公告全縣幼兒園暫停辦理110學年度畢業典禮，如有辦理需求，建議採取線上轉播方式辦理，相關公告已列於新竹縣政府教育局官方網站。

新竹縣長楊文科表示，由於疫情持續嚴峻，且校園也出現確診者，考量到未能接種新冠肺炎疫苗者的幼兒健康，教育局因此決議暫停舉辦畢業典禮。

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新竹縣政府教育局指出，為了避免疫情影響幼兒，活動聚集造成疫情傳播，在經審慎考量後，已請新竹縣內250多所公立、非營利及私立幼兒園，暫停舉辦110學年度畢業典禮，若須辦理畢業典禮，可採取線上轉播。

教育局也呼籲，請各園所持續加強園內消毒，並落實防疫工作，降低師生染疫風險，若有幼童或教職員確診，應於園方知悉24小時之內至「教育部校園安全暨災害防救通報處理中心」，通報相關資訊。

由於疫情持續變化，新竹縣教育局也表示，將隨時滾動式調整，以學生安全為最重要考量。

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