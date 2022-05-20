白沙屯媽祖「粉紅超跑」起駕！最萌勇腳信眾初體驗　12hrs現況曝

記者吳奕靖／高雄報導

台灣五月最大宗教盛事白沙屯媽祖進香在20日凌晨起駕，被譽為「最有個性媽祖」的白沙屯媽祖，這次有個超萌的信眾「白爛貓」也一起跟隨進香活動，不過一開始就自詡為「勇腳」信徒的它，在第一天出發長征12個小時後就不勝腳力而抽筋，只好暫時高掛免戰牌！

▲白爛貓團隊也跟著粉紅超跑一起遶境，不過12小時之後，第一名團隊成員就鐵腿 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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白沙屯媽祖徒步南下北港進香第一天起跑，為了要做到「勇腳」信徒的白爛貓團隊，總共派出了8個人一起跟隨進香，不過第一天跟著粉紅超跑夜晚行走，背著頭戴白沙屯媽祖帽子、身穿天上聖母背心白爛貓的夥伴連走12小時就抽筋了，只能先休息半天掛免戰牌。不過白沙屯媽祖的粉紅超跑可是不會等人，在狂走70公里後，今晚在鹿港鎮駐駕休息後，預計在明早5時再起駕，繼續南下。

這次背著白爛貓看板的繞境團隊有8人，將會盡可能堅持走至北港進香，由於超萌信眾白爛貓首次參與進香， 參與第一次行走團隊夥伴完全是初體驗，有別於歷年來年年參與的信眾，所以在第一場就感受到了「信仰支持信念與體力」的宗教誠心，21日會再繼續跟著粉紅超跑進香，與數萬香燈腳信眾一起跟隨白沙屯媽祖。

▲白爛貓團隊也跟著粉紅超跑起駕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

白沙屯媽祖進香2010年由行政院文建會指定為國家重要民俗無形文化資產，2013年入選內政部「台灣宗教百景」之一，白沙屯媽祖鑾轎使用粉紅色頂轎，因路線飄忽不定，且都要急行軍，因此被信眾們（香燈腳）稱之為粉紅超跑，也因白沙屯進香沒有固定路線，多次於進香期間發生不可思議的神蹟或感人事蹟，每年總會引來數萬名信徒跟隨，聲勢浩大，熱鬧非凡。

▲白沙屯媽祖聯手白爛貓，變成悠遊卡隨身庇佑 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄起家設計這一款白爛貓的文創公司，發揮創意巧妙結合「白沙屯媽祖X白爛貓公仔造型悠遊卡」，白爛貓化身香燈腳信徒，手持勇字旗陪伴信徒一起追女神，超卡哇伊造型相當療癒，同時擁有悠遊卡功能，預估推出會吸引許多粉絲收藏，而且每個造型卡都至白沙屯拱天宮過香爐，為信眾及爛粉祈福保平安。

▲白沙屯媽祖聯手白爛貓，變成悠遊卡隨身庇佑 。（圖／記者吳奕靖翻攝）