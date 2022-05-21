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傳不滿中央效率「只差沒跪下去求」　侯友宜：僅平心靜氣反映問題

實習記者張鈞量／台北報導

新北市政府幕僚21日爆料，面對多次呼籲中央改進卻未解決的防疫問題，新北市長侯友宜已經忍無可忍「只差沒跪下去求」。對此，侯友宜21日澄清，事情並沒有外傳的那麼嚴重，只是他這一個多月反映問題太多次、又等不到解決方式，所以講話才比較衝，現在中央有聽到了、把問題解決就好。

▲▼新北市長侯友宜。（資料照／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市政府提供）

面對新北市府對中央是否有不滿情緒的問題，新北市副市長劉和然表示，這一個多月來，相關的系統因為常當機，造成民眾抱怨，侯友宜看到民眾因為系統問題苦等、衛生所同仁成為辱罵出氣的對象，因此市長才不斷跟中央反映，到這幾天才終於解決，過程中也因為這些問題，導致無法及時發出隔離治療通知數，「這樣的延誤短則兩三天、長則五六天」。

劉和然強調，即使將時間拉到去年，校正回歸的爭議就是因為法傳系統出問題，讓確診者在家苦等，「這一年來中央為什麼不好好面對這個問題？」也因此才導致無法及時開藥、給予關懷，所以侯友宜才苦口婆心，希望中央立即更改，讓第一線同仁可以好好從事防疫工作。

對此，侯友宜則緩頰，事情並沒有外傳的那麼嚴重，他說，「面對中央我只有苦口婆心、平心靜氣的反映問題」，希望能夠有效解決，「絕對沒有媒體跟幕僚說的那回事」，這段時間因為說了太多次、又等不到解決方式，所以「講話才比較大聲一點」，中央有聽到了、把問題解決就好，把事情做好比較重要。

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