快篩陽確診率達97.4%　侯友宜再向中央喊話：別再堅持PCR

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布新增8萬4587例本土病，另增52例境外移入、59人死亡。這也是本土病例自5/19突破9萬例後，連續第二天下降，但仍有3縣市破萬例，其中以新北增2萬3346例最多。新北市長侯友宜表示，本日居隔列管3萬9577人，今日1萬6334人可解隔，居家照護執行中有12萬1382人，預計康復解隔161915人。

▲新北疫情，COVID-19確診本土病例。（圖／新北市政府提供）

侯友宜指出，目前新北疫情仍相對高點上，每天確診人數大約落在兩萬二、三，未來會再做好密切觀察確保中重症發生的機率，並確保醫療量能，做好萬全準備。

針對新北聯醫社篩站快篩陽確診率，侯友宜分析，目前觀察一個禮拜，總篩檢數為14344、總PCR陽性數13863，總陽性率97.4%，因此他認為，快篩陽等同確診就是非常重要的基礎，呼籲中央，不限對象快篩陽即視同確診一次到位，快速診斷，醫師評估後給藥，才可以保有醫事人員的能量。

▲新北聯醫社篩站，快篩陽確診率分析。（圖／新北市政府提供）

侯友宜重申，「快篩陽等同確診」講了三個禮拜了，中央陸陸續籲續才開放，但不要再拖下去了，一定要一次就到位，可以讓我們在相對高點上，把醫療量能給中重症的人。

▲新北居家隔離人數曲線圖。（圖／新北市政府提供）

▲新北市府呼籲快篩陽性等同確診。（圖／新北市政府提供）

