3疫苗再感染「開無敵免疫？」　他貼一張圖震撼：誰敢用生命拚看看

▲長輩第四劑疫苗已於16日開打。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

中研院研究員何美鄉日前出席民進黨中常會，提及施打疫苗後又受到感染，這樣的「綜合免疫力」就是最好的免疫。對此醫界看法兩極化，而「最強菜販」林佳新嗆聲，「三劑確診絕對不是開啟無敵模式的捷徑」、「不要騙我書讀得少！」

何美鄉指出，有一種免疫力概念，叫作「綜合免疫力」，就是施打疫苗後受到感染，免疫效果特別好、抗體特別高，抗體也很廣效，可以比較持久。以前是被感染後再施打疫苗才會有，現在先打了疫苗、再受到感染，也有同樣效果。

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不過，何美鄉也強調，很多學者不喜歡這個論述，感覺好像鼓勵大家去染疫，但她不是這個意思，只是敘述一個無法改變、無法不被感染的事實。

針對「綜合免疫力」的論述，讓昔日挺韓國瑜而出名的「最強菜販」林佳新回擊，他20日在臉書貼出一張照片，表示「這張圖片我一直留著，因為我很震撼，單純相信信仰的力量，最近很多為人父母的應該都跟我一樣，只能祈求媽祖婆保庇。」

林佳新質疑，「為政者你們懂嗎？三劑確診絕對不是開啟無敵模式的捷徑，因為我們都不敢用老人家與幼子的生命去拚看看！不要騙我書讀得少。」

底下千名網友熱議，「這是真的，誰都不趕用長老跟幼兒去跟政府搏命」、「人民只能雙膝跪下，祈求神明保佑，一家平安，三餐溫飽，疫情遠離，天災已經夠累了，請上天垂憐，別再有災禍」、「真心希望天公伯開眼」、「純樸的老人家只渴求一口飯、家人平安」、「百姓要的不多，只求安穩度日，風調雨順」。