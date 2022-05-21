竹市+1575！累積1.7萬確診！　篩檢站六日加開時段服務民眾

▲新竹市今日新增1575名確診。（圖／新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（21）日新增1,575名確診個案，今（111）年以來累積17,324名確診個案，目前累積居家照護者為8,198人、居家隔離者為2,308人。衛生局提醒，竹市社區篩檢站（武陵路3號）目前限定服務「快篩陽性者」，從本周末（5月21、22日）起加開周六、周日上午0900-1200時段，有需要民眾可自行前往。

衛生局再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，中正市場疫苗施打站下周持續開設，歡迎有需求的民眾預約。此外，目前本市有25間診所提供兒童莫德納疫苗注射服務，有需要民眾可先電話預約，或洽03-5320900諮詢。

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市府表示，中央疫情指揮中心昨（20）日宣布，自5月25日起，將開放「線上領取隔離證明」措施，本市尚有未領隔離單的民眾請耐心等候，若有防疫相關問題，歡迎所有民眾加入本市居家關懷中心line@ ，或撥打專線03-5320900，單一窗口解決防疫期間相關問題。



市府也提醒，防疫期間須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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