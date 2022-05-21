邀到馬英九宣傳！北一女熱音社「IG讚數暴漲」　網：不愧流量第一人

▲馬英九替北一女熱音社成發倒數宣傳。（圖／翻攝自Instagram／tfgrc27_vivus）

記者蘇晏男／台北報導

北一女中熱音社28日將舉辦第27屆最終展演「Callous」，該屆熱音社的Instagram粉專在倒數第九天時，上傳一則前總統馬英九參與倒數的宣傳影片，不久便在北區高中生間瘋傳，該粉專案讚數也飆高。據了解，馬英九知悉後很開心，也很震驚迴響那麼大。

影片中，馬英九身穿長袖藍色牛仔襯衫、戴著墨鏡、口罩，相當有朝氣地說：「大家好，我是馬英九，5月28日北一熱音27屆最終展演『Callous』，在公館『Pipe』 倒數九天，一定要來唷。」有趣的是，當馬英九講到「倒數九天」時，還特別舉雙手比出九。

該則影片上傳後，開始在北區高中生間瘋傳，該熱音社的IG粉絲大增，其他貼文平均按讚數只有100出頭，但這篇24小時已經超過1.5萬，轉發數3萬多。

有網友表示，「這才叫倒數」、「這是我看過最猛的倒數」、「朝聖 老實說蠻可愛的」、「到底是要多扯啦」、「馬哥不愧為流量秘密第一人」、「居然是流量密碼...」。

馬英九錄製影片的原因，據悉是熱音社學生寫信給馬英九辦公室，希望馬幫忙宣傳成發倒數，馬覺得蠻有趣，就在附近公園錄一個簡短的影片，鼓勵她們。馬辦知情引起廣大迴響都感到很震驚，而馬英九也覺得很開心。