50元↓哪款泡麵最好吃？　鄉民一面倒推「1品牌」：還能再戰10年

▲泡麵料理方便又便宜，受到不少民眾的喜愛。（示意圖／記者蕭筠攝）



記者郭卉寧／綜合報導

泡麵可以說是台灣人家中必備的食物，不僅料理方便快速，口味也很多元，價格更是經濟實惠。近日，便有網友好奇，哪一款50元以下的泡麵最好吃？貼文發出後，許多人都大推「1品牌」，直呼：「吃它就夠了！」

原PO在PTT八卦板以「50元以下最強泡麵是哪款」為題發文指出，由於疫情的緣故，公司員工餐廳關閉，但他非常懶得出門，加上又想省點錢，因此只能吃泡麵果腹，「50元以下吃最飽的好吃泡麵有推薦的嗎？肥宅胃口大，怕吃不飽，跪求板上泡麵大師推薦！」

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貼文發出後，引起網友熱烈回應，紛紛推薦自己最愛的便宜泡麵，其中「來一客」的呼聲最高，「20元來一客就夠了」、「來一客牛肉蔬菜」、「來一客鮮蝦魚板」、「來一客韓式泡菜」、「來一客的牛肉蔬菜，好吃」、「來一客鮮蝦魚板，再戰十年」。

除此之外，也有不少人點名其他品牌的泡麵，「花雕雞」、「維力素的很好吃又便宜」、「農心海鮮烏龍讚讚讚」、「東南亞泡麵，一包十幾塊的都不錯」、「素飄香麻辣燙、統一蔥燒牛，平價只服這兩款」、「我覺得是最近一度贊出的剝皮辣椒雞肉麵」、「辛拉麵黑色包裝、味味一品的麻辣臭豆腐、統一蔥燒牛」。