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他窮剩300元「怎撐17天」　網曝1招每天有肉吃：還剩100買泡麵

▲▼300元,鈔票,百鈔（圖／記者劉維榛攝）

▲還剩半個月，原PO求問怎過活？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前有網友挑戰「1000元怎麼活10天」，引發網友熱議。如今有苦主勒緊褲帶哀號，身上只剩300元，但現在才4月中旬，不知如何撐到月底？文章曝光後，網友認為，可以趁市場收攤前撿便宜，或是超市買打折食品，最終極還有2個方法，就是買印尼泡麵，以及超俗水餃「199元水餃200顆，還有101元可以買泡麵！」

一名男網友13日於臉書《爆廢公社二館》貼出一張超市蔬菜專區的照片，他接著崩潰求助「只剩300元餐費，該怎麼買能撐到月底？」由於距離4月底還有17天，等於原PO一天餐費只有17元預算。

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文章引發討論，有網友胡鬧回應，「買刮刮樂吧！反正都要餓死，不如拚了，人生只剩拼這條路」、「300元你看菜幹嘛，留100，200去買張刮刮樂賭一把」。

其他網友則分享各種省錢買法，其中泡麵與水餃看似CP值最高，但前者容易營養不良，「網購印尼的炒泡麵，1箱40包才270」、「全聯特價吐司，以前買6折好像不到30元，超多片，一條吃三天配開水」、「剩300要去快收攤的黃昏市場啦」、「關廟麵2袋150、醬油一瓶50、蒜頭一袋100搞定」、「米+一瓶醬油膏，每日煮粥調味」、「買包便宜的麵條、咖哩塊，煮麵丟一顆變咖哩湯麵，咖哩塊買最便宜的，再買個沙茶醬，一樣沙茶拌麵，醬料很重要，記得先算好一罐醬料要吃幾天，不能多吃」、「美聯社199元水餃200顆，還有101元可以買泡麵」、「去早市買，跟小攤販買，都挑10-20塊的！300塊可以買一堆菜」。

▲▼水餃。嚴禁用於負面新聞。（圖／記者陳俊宏攝）

▲200顆水餃不到200元，原PO一天可吃10顆還有錢可買泡麵。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼泡麵。（圖／記者蕭筠攝）

▲泡麵看似CP值最高，但小心吃壞健康。（示意圖／記者蕭筠攝）

另外，有網友建議去找提供待用餐的店家，「還沒月中就剩300元...去找待用餐吃吧」、「300要吃到月底真的很難，去拿附近愛心冰箱的免費食材回家煮吧，或是有免費的愛心餐，等日子好過了再回饋社會」。

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