　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東9歲童、7月大女嬰確診！燒到39度以上緊急送醫

▲桃園市葉姓保母在2018年7月受雇照顧剛滿月女嬰，同年11月女嬰卻突然出現狀況，送醫途中停止呼吸心跳，事後遭家長提告。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲台東20日晚間再傳兩名孩童發高燒確診，圖非當事人。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新冠疫情延燒，全台已累積超過12萬名學生，台東縣20日晚間傳出多名孩童、嬰兒確診，情況危急，緊急送往台東基督教醫院救治。據悉，其中一名9歲男童發燒到41度，一名女嬰發燒到39度。

據《聯合報》報導，關山德高里一名9歲男童PCR確診，20日晚間7時發燒到41度且意識模糊，緊急送上救護車抵達急診室時，已無力下車行走，經院方協助才坐著輪椅入院治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，關山一名年約40歲的女子和她7個月大的女嬰都確診，女子的心跳急促，女嬰則是發燒到39度，通報後立刻送往醫院近就。報導指出，台東基督教醫院的急診室外擠滿了快篩陽性的病患，許多確診陽性的患者也都在急診室外等待就醫，各鄉鎮市也陸續送病患到急診室外。

▲台東基督教醫院中西醫合作治療新冠肺炎確診幼童。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼台東基督教醫院中西醫合作治療新冠肺炎確診幼童。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東基督教醫院中西醫合作治療新冠肺炎確診幼童。（圖／記者楊漢聲翻攝）

據了解，台東基督教醫院為台東縣收治輕中度產兒科確診病人的責任醫院，近來陸續照顧縣內的確診幼童及家人。台東基督教醫院院長暨小兒科醫師陳志成與院內中醫科主任黃俊傑醫師對院內孩童將中藥「清冠一號」調整劑量後投入治療，陸續讓3名孩童痊癒。

陳院長說明，雖然目前政府有提供抗病毒藥物給新冠肺炎確診病人，但這些藥物的使用對象多以成人為主，口服藥Paxlovid一次3大顆，還不可磨粉，對於幼童根本不可行。還好，東基中醫科有中藥清冠一號，小朋友接受度很高，為確診孩童的治療開了一扇門。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
男童抽搐等嘸救護車！路人媽「把小孩趕下車」急載母子奔醫院
陳芳語520首曬超甜合照！　「窩他懷裡」萬人暴動
至少10國爆「猴痘病例」　WHO召開緊急會議
趙小僑寶寶性別曝光！「氣球一破」哥哥劉子銓哭了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國小女兒回家「口罩變可愛」　爸一問驚嚇：是交換遊戲！雙雙確診

台東9歲童、7月大女嬰確診！燒到39度以上緊急送醫

羅東國小教師「兼職網軍」抹黑徐巧芯　校長曝他平時為人

男童抽搐等嘸救護車！路人媽「把小孩趕下車」　急載母子奔醫院

周玉蔻、館長520大和解　鄉民女神笑稱：該喊在一起嗎？

國小師「微克」PTT抹黑道歉！所屬側翼粉專「連發5文狂罵」徐巧芯

郭董「首款家用PCR篩檢機」通過食藥署EUA　民眾可在家戳鼻自測

白沙屯媽祖「粉紅超跑」起駕！最萌勇腳信眾初體驗　12hrs現況曝

因應疫情　台南市肉品市場安南場休市3日大清消

快訊／郭台銘「家用PCR機」通過EUA！食藥署證實了

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

張杰撩謝娜：掉的是我的一輩子！　在家負責剝蝦…錄影卻不給她XD

媽祖一來就賣掉2台車！　員工持香下跪迎接聖駕

實測 ！Uber開24hrs賺多少　跑遍台北收入近萬：累翻

白沙屯媽祖北港進香Day 1　粉紅超跑停下為警察祈福

媽祖原地搖擺「思考往哪走」　信徒沿路彎腰撿垃圾護環境

國小女兒回家「口罩變可愛」　爸一問驚嚇：是交換遊戲！雙雙確診

台東9歲童、7月大女嬰確診！燒到39度以上緊急送醫

羅東國小教師「兼職網軍」抹黑徐巧芯　校長曝他平時為人

男童抽搐等嘸救護車！路人媽「把小孩趕下車」　急載母子奔醫院

周玉蔻、館長520大和解　鄉民女神笑稱：該喊在一起嗎？

國小師「微克」PTT抹黑道歉！所屬側翼粉專「連發5文狂罵」徐巧芯

郭董「首款家用PCR篩檢機」通過食藥署EUA　民眾可在家戳鼻自測

白沙屯媽祖「粉紅超跑」起駕！最萌勇腳信眾初體驗　12hrs現況曝

因應疫情　台南市肉品市場安南場休市3日大清消

快訊／郭台銘「家用PCR機」通過EUA！食藥署證實了

《永劫無間》手遊來了！59秒實機畫面曝光　製作人：手機操作優化

小三嗆正宮「謝謝妳老公借我用、體力好好什麼都會」　慘遭逆襲

投資人沒信心！道瓊下跌逾434點　標普500指數自歷史高峰累跌20%

國小女兒回家「口罩變可愛」　爸一問驚嚇：是交換遊戲！雙雙確診

澳洲大選今登場！民眾最大開銷「油錢」成經濟焦點　兩大陣營頭痛

台東9歲童、7月大女嬰確診！燒到39度以上緊急送醫

「猴痘」全球突破百例！無特定療法　重症普遍出現兒童身上

道路限速驚見「50、90綜合體」！駕駛傻眼：要開多少？網笑曝正解

新竹湖口民宅氣爆巨響　男房客「全身63％二度灼傷」送醫搶救中

芝加哥市區發生槍擊案　造成2人死亡、8人受傷

爸跪地張開雙臂迎接牠　哈士奇直接略過討媽抱

生活熱門新聞

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

國立成功大學：確診不需要通報，領保險金才要

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

明停雨空檔　下波梅雨炸全台連下5天

被男友害慘！清秀女得菜花崩潰　從此自滅式單身

不需要隔夜飯！鼎泰豐炒飯、酸辣湯「精髓曝光」

郭董「首款家用PCR篩檢機」通過食藥署EUA　民眾可在家戳鼻自測

2孩確診高燒39度+心跳160　爸怒：別再說沒什麼

線上課沒關麥　妹子嬌嗔：黏黏的我不行了

國小師「微克」抹黑道歉！所屬側翼粉專「狂罵」徐巧芯

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

羅東國小教師抹黑徐巧芯　校長曝他為人

即／郭台銘家用PCR機通過EUA 　食藥署證實

更多熱門

相關新聞

國立成功大學：確診不需要通報，領保險金才要

國立成功大學：確診不需要通報，領保險金才要

全台2378所校園受疫情影響，陸續改為視訊上課，教育部20日統計，全台累積超過12萬名學生確診。然而，台南國立成功大學20日發出由成大醫院林志勝副院長所拍攝的新冠衛教影片，表示新冠就是流感，且感染不需要通報，「除非你要領保險金」，引起網友討論。據悉，成大事後刪文並將影片改為私人隱藏。

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增3確診者

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增3確診者

快訊／唐鳳出手「新系統取代法傳」　開居隔單、調資料沒有時間差

快訊／唐鳳出手「新系統取代法傳」　開居隔單、調資料沒有時間差

日本宣布鬆綁戶外口罩令　少交談就免戴

日本宣布鬆綁戶外口罩令　少交談就免戴

金門+110又破百　6家酒店全中標

金門+110又破百　6家酒店全中標

關鍵字：

武漢肺炎發燒新型冠狀病毒新冠肺炎COVID-19新冠病毒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

徐新洋求婚　女友錯愕吐一句話

女主播誤喝清冠一號茶包！　「4嚴重副作用」嚇壞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

趙小僑寶寶性別曝光！「氣球一破」哥哥劉子銓感動哭了

確診吃什麼好得快？營養師「獨家菜單曝光」

徐新洋520求婚成功了！放閃俄羅斯女友：因妳而相信命運

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

國立成功大學：確診不需要通報，領保險金才要

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

明停雨空檔　下波梅雨炸全台連下5天

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

徐巧芯紅線案連環爆　警上班發IG被記申誡

賈靜雯再迎一寶！520報喜公開萌照

更多

最夯影音

更多
王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲
趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面