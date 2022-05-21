台東9歲童、7月大女嬰確診！燒到39度以上緊急送醫

▲台東20日晚間再傳兩名孩童發高燒確診，圖非當事人。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新冠疫情延燒，全台已累積超過12萬名學生，台東縣20日晚間傳出多名孩童、嬰兒確診，情況危急，緊急送往台東基督教醫院救治。據悉，其中一名9歲男童發燒到41度，一名女嬰發燒到39度。

據《聯合報》報導，關山德高里一名9歲男童PCR確診，20日晚間7時發燒到41度且意識模糊，緊急送上救護車抵達急診室時，已無力下車行走，經院方協助才坐著輪椅入院治療。

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另外，關山一名年約40歲的女子和她7個月大的女嬰都確診，女子的心跳急促，女嬰則是發燒到39度，通報後立刻送往醫院近就。報導指出，台東基督教醫院的急診室外擠滿了快篩陽性的病患，許多確診陽性的患者也都在急診室外等待就醫，各鄉鎮市也陸續送病患到急診室外。

▲▼台東基督教醫院中西醫合作治療新冠肺炎確診幼童。（圖／記者楊漢聲翻攝）



據了解，台東基督教醫院為台東縣收治輕中度產兒科確診病人的責任醫院，近來陸續照顧縣內的確診幼童及家人。台東基督教醫院院長暨小兒科醫師陳志成與院內中醫科主任黃俊傑醫師對院內孩童將中藥「清冠一號」調整劑量後投入治療，陸續讓3名孩童痊癒。

陳院長說明，雖然目前政府有提供抗病毒藥物給新冠肺炎確診病人，但這些藥物的使用對象多以成人為主，口服藥Paxlovid一次3大顆，還不可磨粉，對於幼童根本不可行。還好，東基中醫科有中藥清冠一號，小朋友接受度很高，為確診孩童的治療開了一扇門。

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