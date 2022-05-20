國立成功大學教「新冠就是流感」：確診不需要通報，領保險金才要

▲台南國立成功大學。（圖／記者林悅翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

全台2378所校園受疫情影響陸續，改為視訊上課。教育部20日統計，全台累積超過12萬名學生確診。然而，台南國立成功大學20日發出由成大醫院林志勝副院長所拍攝的新冠衛教影片，表示新冠就是流感，且感染不需要通報，「除非你要領保險金」，引起網友討論。據悉，成大事後刪文並將影片改為私人隱藏。

成功大學在臉書粉專以「COVID-19就是流感啦！!」為題發文表示，校方邀請到林志勝副院長，以專業的觀點剖析疫情，用最直接跟犀利的話語告訴你「那些沒人跟你說過的實話」。

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▲▼成功大學指出，確診不需要通報，要領保險金才通報。（圖／翻攝Dcard）



成大表示，影片中有幾個觀點會讓學生很意外，如「COVID-19你遲早都要得，沒人逃得掉」、「就算感染了其實也不需要通報，除非你要保險金」、「染疫的不要覺得自己很衰，現在感染抗體加倍」等，但該文被學生截圖分享到Dcard後引起討論，成大隨即刪文，並將成大醫院林志勝副院長的訪談影片改為私人隱藏。

成大學生看完紛紛留言，「感染不用通報？？下部影片是不是要說不用快篩啦」、「講得好像大家是為了那點錢才染疫一樣」、「人遲早會鼠（死），沒人逃得掉，那為什麼不現在就鼠一鼠（死一死）呢」、「笑死，發現逆風直接刪文」、「嗶嗶，學校刪文了」，也有人說「現在隔離不也自主了嗎？那通報確實沒什麼意義吧」、「感覺蠻合理的啊」。

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