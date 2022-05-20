台灣愛鄰社區服務協會長照據點　照顧長者也照顧孩子





▲▼台灣愛鄰社區服務協會海埔村巷弄長照站成果發表會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

社團法人台灣愛鄰社區服務協會為展現東石鄉海埔村社區長輩們一年多以來在社區照顧據點的學習、成長，20日上午舉辦成果發表會，縣長翁章梁、縣議員姜梅紅、臉書社團「東石之美」社長余仁傑等人也蒞臨現場與長輩同歡。

翁章梁指出，截至111年4月嘉義縣老人人口比例高達21.39%，已為超高齡社會(20%)，目前嘉義縣共有211個巷弄長照站，如果再加上長青活力站、老人食堂，全縣老人照顧據點已達村里涵蓋率65.55%，而東石鄉共有23個村，老人照顧據點有15點，分佈在13個村，村里涵蓋率達到57%，尚有10個村無相關老人據點。

「如何讓老人生活健康、快樂、有尊嚴，一直是施政重大目標！」翁章梁說明，透過落實不老社區、村里升級，讓有需求的長輩得以優質及完善的長照服務，實現「找得到、看得到、用得到」長照2.0目標，相信透過社團法人台灣愛鄰社區服務協會的投入，加上嘉義縣長照輔導團隊的努力，共同推動縣內長照2.0社區整體照顧模式巷弄長照站，期許嘉義縣長照2.0社區整體照顧模式佈建能形成綿密的服務網絡。

社團法人台灣愛鄰社區服務協會東石辦事處顧問林碧亮博士，因98年的八八風災，於99年加入游進裕博士的「國際水利環境學院」(TIIWE)團隊，和游博士一起推動國土復育計畫及東石鄉鰲鼓溼地森林園區管理計畫。

在東石的這段期間，看見當地許多弱勢家庭，因為這樣的契機，決定全家從台北搬到東石，於100年成立愛鄰協會東石辦事處，101年成立台北靈糧堂東石靈糧福音中心，從弱勢課輔開始，結合生態、國土復育、鰲鼓溼地園區導覽開始，跟在地居民建立關係、分享福音。

101年成為中華民國快樂學習協會理事長吳念真支持的第一個單位，成立孩子的秘密基地，提供免費課輔服務；105年加入社團法人台灣逆轉聯盟協會夥伴單位，讓孩子參與逆轉騎士、小勇腳等活動，培養勇氣與自信；107年起參與嘉義縣社會局小衛星計畫，提供課後照顧、多元化的活動、課程講與陪伴。