快訊／彰化+2341！長者確診飆破1成　暫停實體課480班再攀高峰　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今天新增2341例，其中65歲以上長者佔11.5%，高國中以下停課有480班(請防疫假3日有95班、暫停實體課程有385班)再攀高峰，對此縣府為了加強防疫並維護師生健康安全，自5/23-5/29日暫停實體課程，高三及國三學生可不到校採線上授課至畢業典禮，至於學生游泳課程至6月底暫緩實施。

▲彰化新增2,341例。（圖／記者唐詠絮攝）

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縣長王惠美表示，面對國內疫情朝向與病毐共存的階段，家長們憂心尚未施打疫苗的小孩的健康，國中小校長會議所凝聚的共識，採用實體與線上雙軌並進的做法，可由家長們決定自己的小孩是否到校上課，防疫假不列入差勤紀錄。

王惠美指出，國中3年級及高中3年級學生自5/23至畢業典禮前，以不到校採線上教學為原則；高中以下學校自5/23-5/29暫停實體課程，採遠距線上教學。

至於私立幼兒園、非營利幼兒園、補習班得參考準用高中以下學校暫停實體課程規定，惟須需與家長溝通後續補課、退費等相關事宜。

新增本土個案分布外縣市通報有551人(23%)、家戶群聚(30%)，外籍移工172人(佔7%)、居家隔離期間發病有249人(17%)、單一個案確診929人(40%)、同戶確診249人(11%)，由縣內13家及基層醫療院所居家照護收案，其中使用中醫清冠一號醫療團隊今天新增111人。

衛生局長葉彥伯再以確診個案年齡層分析，以青壯年齡層最多，佔50%以上，18歲以下佔18.2%，65歲以上11.5%，顯現老年族群個案比例已增加至1成以上。

若是民眾經快篩陽性時，該怎麼辦，王惠美對此表示，65歲以上長者及「居家檢疫、居家隔離及自主管理」者，不須PCR採檢，即可經醫師確認開立抗病毒藥；若非以上2類民眾快篩陽性，仍需經PCR採檢確診。