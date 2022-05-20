《清冠一號》成疫情救命藥！中藥材大缺貨價漲3倍　有錢還買不到

▲魚腥草是很容易存活的植物，栽種後給予足夠的水費及土壤，均可自然生長。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

國內確診新冠病例持續攀升，民眾紛紛搶購《中藥方的清冠一號》防疫外，甚至拿藥方前往中藥房、青草行搶購囤藥，各大中醫診所、中藥房、藥廠均在搶貨，導致魚腥草等10種中藥材全國大缺貨；中藥商透露，單魚腥草已經漲翻近3倍，有錢還不一定買得到。

台灣確診案例居高不下，國家中醫藥研究所所長蘇奕彰帶領團隊發展出來的《清冠一號》，全台大缺貨，確診者抱怨《清冠一號》看診公費也等不到，自費市售喊價一瓶5千多元，還要靠關係喬；中藥房業者無奈的說，《清冠一號》10種中藥材中的薄荷、栝蔞實，根本叫不到貨。魚腥草從每台斤300元，已漲到800元，藥材嚴重不足，民眾瘋狂搶買情況再沒停緩，防疫中藥材可能出現斷貨。

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▲魚腥草從每台斤300元，已漲到800元，藥材嚴重不足，民眾瘋狂搶買情況再沒停緩，防疫中藥材可能出現斷貨。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣中藥商業同業公會理事長林正中表示，國內目前中藥材全面缺貨中，部分藥材更是難求，《清冠一號》配方，認真說起來是明嘉靖29年(西元1550年）紀載書中的「荊防敗毒散」為處方基礎漢方湯頭，新冠疫情已近3年一開始就有清冠一號了，普遍性突然疫情爆發，引起大家對中要有信心，中藥漢方溫和也能根除治療且不損身。

雲林縣中藥商業同業公會呼籲民眾，中藥材臨床應用應在專業中醫師指導下使用，也不要購買來源不明的中藥材，以免造成身體傷害。

▲魚腥草日曬成乾後加水先熬煮成湯汁後，加入枸杞、紅棗燉排骨，味甘甜相當好喝。（圖／記者蔡佩旻攝）

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