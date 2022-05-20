　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《清冠一號》成疫情救命藥！中藥材大缺貨價漲3倍　有錢還買不到

▲魚腥草從每台斤300元，已漲到800元，藥材嚴重不足，民眾瘋狂搶買情況再沒停緩，防疫中藥材可能出現斷貨。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲魚腥草是很容易存活的植物，栽種後給予足夠的水費及土壤，均可自然生長。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

國內確診新冠病例持續攀升，民眾紛紛搶購《中藥方的清冠一號》防疫外，甚至拿藥方前往中藥房、青草行搶購囤藥，各大中醫診所、中藥房、藥廠均在搶貨，導致魚腥草等10種中藥材全國大缺貨；中藥商透露，單魚腥草已經漲翻近3倍，有錢還不一定買得到。

台灣確診案例居高不下，國家中醫藥研究所所長蘇奕彰帶領團隊發展出來的《清冠一號》，全台大缺貨，確診者抱怨《清冠一號》看診公費也等不到，自費市售喊價一瓶5千多元，還要靠關係喬；中藥房業者無奈的說，《清冠一號》10種中藥材中的薄荷、栝蔞實，根本叫不到貨。魚腥草從每台斤300元，已漲到800元，藥材嚴重不足，民眾瘋狂搶買情況再沒停緩，防疫中藥材可能出現斷貨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲魚腥草從每台斤300元，已漲到800元，藥材嚴重不足，民眾瘋狂搶買情況再沒停緩，防疫中藥材可能出現斷貨。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲魚腥草從每台斤300元，已漲到800元，藥材嚴重不足，民眾瘋狂搶買情況再沒停緩，防疫中藥材可能出現斷貨。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣中藥商業同業公會理事長林正中表示，國內目前中藥材全面缺貨中，部分藥材更是難求，《清冠一號》配方，認真說起來是明嘉靖29年(西元1550年）紀載書中的「荊防敗毒散」為處方基礎漢方湯頭，新冠疫情已近3年一開始就有清冠一號了，普遍性突然疫情爆發，引起大家對中要有信心，中藥漢方溫和也能根除治療且不損身。

雲林縣中藥商業同業公會呼籲民眾，中藥材臨床應用應在專業中醫師指導下使用，也不要購買來源不明的中藥材，以免造成身體傷害。

▲魚腥草從每台斤300元，已漲到800元，藥材嚴重不足，民眾瘋狂搶買情況再沒停緩，防疫中藥材可能出現斷貨。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲魚腥草日曬成乾後加水先熬煮成湯汁後，加入枸杞、紅棗燉排骨，味甘甜相當好喝。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►獨／怪力嬤闖民宅抱走17kg變壓器　失主報警被刁難「叫你老闆來」

►快訊／張麗善同住家人確診！緊急快篩陰性　即起居隔3+4

►雲林家長湧入臉書陳情　張麗善深夜宣布：高中以下23日起實施遠距

►備80考場供居隔考生會考　雲林縣府再加快篩試劑、防疫巴士

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
明停雨空檔！下波梅雨炸全台「連下5天」　時間點出爐
2大航海王對決！他爆抄底陽明2800張　網驚：最懂海男人出手
開第一槍！中壽宣布：防疫險輕症「居家照護用藥」都理賠
Joeman台積電套在600元！「你們都贏我」苦笑了：快賠掉
「家有確診者」教戰QA！必備物資、清消撇步一次看　出門先做1
港男大生玩Switch時身亡！　口鼻流血「配件綁在腳上」
羅一鈞自曝糖尿病史！　勸別為「無敵星星」涉險染疫
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「愛你愛愛我愛你」　台南520登記結婚558對、8對同性結婚

明天停雨空檔！下波梅雨炸全台「連下5天」　時間點出爐

奪設計界奧斯卡獎　台鐵EMU3000列車擊敗全球上萬對手

越挫越勇的生命小戰士　台南方子晏、盧懷宇榮獲2022總統教育獎

富貴寫在臉上！盤點4大「好命」臉型　越老越有福氣

太平溪人工濕地溫馨畫面！紅冠水雞育雛捕食　民眾遊憩勿干擾

金門+110又破百　八大場所成破口！縣內6家酒店無一倖免

《清冠一號》成疫情救命藥！中藥材大缺貨價漲3倍　有錢還買不到

全國國中大隊接力因疫停辦　晉級決賽階段選手全頒獎狀鼓勵

延宕900多天！公視第7屆董事長出爐　胡元輝當選

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

被爆違停施壓員警「不准罰」　徐巧芯：有拜託他開被拒絕

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

徐謀俊甜喊陳敬宣「我老婆」　她害羞：你在旁邊我怎麼專心

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

「愛你愛愛我愛你」　台南520登記結婚558對、8對同性結婚

明天停雨空檔！下波梅雨炸全台「連下5天」　時間點出爐

奪設計界奧斯卡獎　台鐵EMU3000列車擊敗全球上萬對手

越挫越勇的生命小戰士　台南方子晏、盧懷宇榮獲2022總統教育獎

富貴寫在臉上！盤點4大「好命」臉型　越老越有福氣

太平溪人工濕地溫馨畫面！紅冠水雞育雛捕食　民眾遊憩勿干擾

金門+110又破百　八大場所成破口！縣內6家酒店無一倖免

《清冠一號》成疫情救命藥！中藥材大缺貨價漲3倍　有錢還買不到

全國國中大隊接力因疫停辦　晉級決賽階段選手全頒獎狀鼓勵

延宕900多天！公視第7屆董事長出爐　胡元輝當選

芬蘭啤酒公司推出「北約主題啤酒」：有安全的滋味

成語蕎做出「人生重大決定」！　請假動手術：開啟全新美好人生

「嘉己人」美籍牧師何馬可伉儷　守護偏鄉教育歸化中華民國國籍

東加海底火山大噴發　爆炸規模創現代儀器記錄以來之最

「愛你愛愛我愛你」　台南520登記結婚558對、8對同性結婚

瑩碩泌尿科用藥獲台灣藥證　搶灘5億市場商機

美股史詩級崩盤來了！泡沫預言家「提9大觀點」警告：將暴跌80%

台大金山分院開設「防疫急門診」　供快篩陽者預約PCR就醫

重劃會不成立沒影響　海線創價王11.8億搶進單元五

悍將還是很強！近2戰打出隊形　曾總：我們要小心

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

增49死！本土增8萬5720例

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

不斷更新／21縣市高中以下採遠距教學

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

線上課沒關麥　妹子嬌嗔：黏黏的我不行了

台積電被刷負評　剩2.9星62%倒讚

育兒津貼8月起調升每月5千元、45.9萬幼兒受惠

台南民眾投訴「太陽一直移動」！天文館回應被酸：推卸責任

陳時中稱醫療未崩潰　醫2張圖揭48%空床率真相

拿不到居隔單怎請假？勞動部宣布因應方法

2孩確診高燒39度+心跳160　爸怒：別再說沒什麼

更多熱門

相關新聞

雲林＋925　新增2名PCR陽性個案死亡　死因尚待確認

雲林＋925　新增2名PCR陽性個案死亡　死因尚待確認

雲林今（20）日新增925例本土確診個案，斗六169例，虎尾117例，西螺76例，斗南71例，麥寮59例，古坑56例，莿桐43例，北港41例，土庫36例，元長34例，東勢30例，二崙、水林各28例，崙背、口湖各26例，台西23例，林內、大埤各19例，褒忠14例，四湖10例分佈20鄉鎮。今日增加2名死亡案例，死因尚待判定。

獨／怪力嬤闖民宅偷17kg變壓器　失主報警被刁難

獨／怪力嬤闖民宅偷17kg變壓器　失主報警被刁難

東基醫院中西醫合作　清冠一號成功救治3童

東基醫院中西醫合作　清冠一號成功救治3童

雲林家長湧臉書陳情　張麗善宣布實施遠距

雲林家長湧臉書陳情　張麗善宣布實施遠距

居隔考生會考防疫　雲林縣府特備快篩、防疫巴士

居隔考生會考防疫　雲林縣府特備快篩、防疫巴士

關鍵字：

清冠一號雲林中藥漢方藥材魚腥草

讀者迴響

熱門新聞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

賈永婕曝「救命神器」急缺嬰幼兒管線

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

增49死！本土增8萬5720例

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

快訊／嚴正嵐520宣布秘嫁吉他手生子

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面