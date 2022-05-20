竹縣+2762！不止莫德納　下周起大人、小孩也能選打BNT

▲新竹縣今日新增2762明確診病例。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(20日)公布新竹縣新增2762例新冠肺炎本土確診案例，分別為1387位男性和1375位女性，年齡0-95歲，多數為18-64歲青壯年，約佔77%。無症狀者有2645人，約佔96%。新竹縣自本月25日起將視意願書收回日期和醫療媒合情況，陸續規劃兒童及青少年BNT校園集中接種。

竹縣衛生局說明疫苗接種現況：在兒童青少年BNT部分，本月25日起陸續規劃5-11歲兒童以國小校園集中場地分流接種，滿5歲但未入學和其餘因素未能在校園接種者，也可由家長陪同至新竹縣合約醫療院所預約接種，醫療院所將同步設置BNT專診(合約醫療院所之安排將視BNT到貨情況規劃)

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▲▼下周起，疫苗注射將多了不同選擇。

本月20日起校園將陸續收到意願書，由學校意願調查，配合衛生局媒合醫療團隊與校園協調接種日程，請家長配合學校作業並耐心等候通知。此外，原兒童莫德納疫苗持續接種，因各種原因無法參加校園接種的6-11歲學童，也可由家長帶至竹縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。

竹縣各衛生所下週持續開設新冠疫苗多場次接種，同樣提供莫德納疫苗，合計共1690劑，至於成人BNT疫苗則自5月23日起開放，各衛生所、合約診所仍持續提供疫苗接種服務，服務時間地點及開放的疫苗種類可至竹縣疫苗地圖查詢。

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