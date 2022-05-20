舔胸強吻15歲妹！狼兄喊冤「她比我還壯」　私密處DNA打他臉



▲南投一男子對15歲的妹妹脫衣舔胸、強吻，被檢察官起訴後，辯稱妹妹比他還壯，他壓制不住，仍被台中高分院判處徒刑11月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／南投報導

南投一成年男子阿民（化名）明知同父異母的妹妹才15歲，卻趁家中只剩2人時，在房間內強脫妹妹衣服，再強行親吻嘴巴、胸部，妹妹事後告知生母，於隔日到醫院驗傷並報警，在左乳驗出阿民的DNA。阿民辯稱，妹妹身型比他還壯碩，他沒辦法壓制她，不過法官並不採信，案經上訴到台中高分院，判處阿民徒刑11月，可上訴。

妹妹在警詢時指控，2020年6月19日晚上8點她回家時，阿民就已經喝醉，使喚她再去買酒，買回來就到他房間一起喝，喝到一半，阿民突然站起來把門關上，從正面抱住她往床上倒，她趴在阿民身上無法掙脫，阿民一直親她、脫她衣服，然後又翻身把她壓制在身下，強行親吻嘴巴和胸部，她雖大聲說不要，但沒有人其他人在家。

事後妹妹告訴生母，由母親陪同她到醫院驗傷、採證。妹妹也指控阿民性侵，但鑑定後雖在陰道內採檢出DNA，卻與阿民不符，因而檢察官就妹妹左乳採集到阿民檢體的部分，依強制猥褻起訴阿民。

阿民辯稱，那天自己下班就睡在一樓，完全沒進去過妹妹的房間，不知道為什麼妹妹要告他，可能是他對妹妹管教比較嚴格，確實會動手打她，所以妹妹存心報復，且妹妹身材比他還壯碩，他根本沒辦法壓制她，阿民甚至表示：「如果只有口水就定我罪，那反過來說，如果要陷害一個人的話，可不可以把那個人的口水塗抹在被害人私處」。

不過法官並不採信阿民的說法，認為阿民為滿足一己之淫慾，對妹妹強制猥褻，嚴重戕害其身心，且未與妹妹和解，過去又有酒駕前科，為累犯，考量阿民從事保全，須扶養祖父母，案經上訴到台中高分院，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處阿民徒刑11月，可上訴。