南投確診首破千！3人死亡　即起啟動學童就醫綠色通道

▲南投確診人數今天首度破千，累計有3人死亡，縣府即日起啟動學齡前就醫綠色通道。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者鄧木卿／南投報導

中央流行疫情指揮中心19日公布南投縣確診人數1026例，首次破千，另有2人確診病逝，都未施打疫苗，有鑑於6歲以下兒童累計408人確診，南投縣4家醫院即日起推出就醫綠色通道，也就是學齡前兒童就醫防疫急門診，包括衛福部南投醫院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院、台中榮總埔里分院等，此外，草屯佑民醫院也有小兒科診療，縣府建構幼兒健康防疫網，請家長不要心慌。

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南投縣18日確診700多人，但今天確診數直線上升，直接跳上千人，累計確診人數5566例，居家隔離人數2077例，今天已解除隔離713例，居家照護人數2037例，全縣也新增2例，累計3人因染疫而身亡。

3人染疫死亡的民眾，除了埔里近70歲的阿嬤之外，新增的是竹山88歲阿公，有中風，癲癇，高血壓病史，另1人是集集鎮99歲阿公，有失智及心臟病史，2人都沒有施打疫苗。

目前6歲以下幼童還沒有疫苗可接種，只要孩子一喊喉嚨痛、咳嗽、流鼻水或是發燒，父母親便會擔心，懷疑孩子是否染疫，因此縣府即日起啟動就醫綠色通道，也就是學齡前兒童就醫防疫急門診，由兒科專科醫師看診，保護兒童健康。

衛生局說，中央防疫政策從「清零」，走向開放與病毒共存後，確診人數如大浪般來襲，雖然確診多為輕症或無症狀，但為了有限資源用於急重症身上，避免醫療資源浪費，推出7招「防疫秘笈」，做好自我保護。

第1招：疫苗務必打好、打滿，尤其是老人家，如果能打好疫苗，至少可以降低中症或重症機率發生。

第2招：口罩要戴好，儘量避開人潮。防疫期間，人多地方不要去，減少接觸可以降低感染機會。

第3招：家庭快篩試劑要備好。目前南投縣快篩試劑需求，已經和緩，藥局可以買得到，還沒有買的民眾可以前往洽購。

第4招：確診善用視訊醫療。確診民眾可透過視訊進行診療，並取得抗病毒藥物，或中醫藥物進行治療。

第5招：善用6歲以下兒童就診綠色通道。衛生福利部南投醫院、台中榮總埔里分院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院等四家開設就醫綠色通道，草屯佑民有兒科診療，可以讓6歲以下兒童儘速就醫。

第6招：把握5天抗病毒藥物投藥期，請善用視訊診療跟醫師聯絡，勿擅自投藥。確診者應把握5天黃金投藥期，避免淪為重症。

第7招：痊癒後注意是否有後遺症發生。新冠肺炎即使是痊癒，仍可能出現神經系統等不同後遺症，需進一步追蹤並治療。