首公布雙北空床率！羅一鈞坦言：可能「有床無人力」但還沒到崩潰

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心指揮官多次表示「台灣沒有醫療崩潰」，但今遭到第一線醫師打臉。對此，指揮中心今也首度公布雙北醫院空床率，並坦言「有不少醫院還有床位，但不夠人力執行醫療照護。」

疫情爆發以來各地接連出現延誤就醫等情形，不過指揮中心指揮官仍強調台灣沒有醫療崩潰，只是有些個案需更精進處理，胸腔重症科醫師蘇一峰則貼出兩張數據，諷刺「空床率的數字也只是被拿來自爽的數字」。

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蘇一峰今（20）日在臉書貼出指揮中心4/4和5/18的醫療資源統計表，其中可見病床（專責+負壓）的數量，從3646床增加至12389床，空床率則由68.3%下降為48.7%。

雖然48.7%的空床率不會讓人感到醫療量能緊繃，但蘇一峰表示，「當病床變成三倍多，醫護人員有增加成三倍嗎？空床率的數字也只是被拿來自爽的數字，用這個數字來否認醫療崩壞也是只能苦笑了」。

針對外界質疑空床率相關言論，醫療應變組副組長羅一鈞今表示，社區疫情往醫院蔓延，有不少醫護人員確診，導致需要隔離，因此的確有不少醫院有床位，但不夠人力執行醫療照護，空床數代表登記情形，「實際面仍以各醫院實際照顧人力和照顧分配執行，但實際情況沒有到崩潰情形。」

▲指揮中心5/20公布醫療量能。（圖／指揮中心提供）