陳時中盼致死率千分之1↓　他嘆：沒這麼樂觀！「這數字」已不錯

▲醫師認為，致死率低於千分之1有點難達成，控制在千分之2.5已經算不錯。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布今新增8萬5720例本土個案，增49例死亡。指揮中心指揮官陳時中昨天提到，致死率可能還是會往上走，「但不希望超過千分之一。」對此，有醫師認為，這目標「有點難達成」，並說，「整體能控在萬分之25、千分之2.5，就不錯了。」

台灣本土病例在19日突破單日9萬大關，致死率也站上萬分之四，但今（20）新增個案相對較少，陳時中則表示，整體還要再觀察。但對於他昨日提到致死率可能還是會往上走，「不希望超過千分之一」的言論，前台大醫院感染科醫師林氏璧坦言，是個「有點難達成的目標。」

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林氏璧指出，以鄰近的日本來看，此波Omicron他們的致死率是萬分之18，但在疫苗施打率部分，65歲以上第三劑達到88.5%、80-90歲到92.2%，90-99歲91.0%；台灣則是65歲以上第三劑70.5%、75歲以上61.6%。醫師認為，這數據是現在的，在日本迎接Omicron高峰時，或許第三劑施打情況沒這麼好，但實際上也不差。

因此，林氏璧強調，最重要的是，長者疫苗覆蓋率就已經有差異了，「致死率能控制在多低？我個人沒這麼樂觀。」他說，如果整體能控在萬分之25、千分之2.5，「我覺得就不錯了。」不過醫師說明，致死率也和分母偵測出多少案例有關，假設有很多沒有確診的黑數，或稱「隱形的保護者」，致死率就相對高。

林氏璧表示，若後續PCR量能繼續往上升，甚至開放快篩陽全面就視同確診，分母增加、黑數減少，呈現的致死率就會變低。