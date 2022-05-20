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16縣市確診數下降「分布圖曝光」　疫情高峰已過？指揮中心這樣說

▲▼ 。（圖／翻攝自疾管署）

▲與昨日相比，今天有16縣市的確診數下降了。（圖／翻攝自疾管署）

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增8萬5720例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的2萬3704例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有7縣市為深咖啡色，今年累計均超過3.8萬例。至於這波疫情是否已過高峰？指揮官陳時中認為要再觀察兩天。

今日新增9萬331例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為新北市2萬3704例、桃園市1萬1684例、台北市1萬1414例、高雄市7525例、台中市7144例、台南市4707例、新竹縣2762例、彰化縣2341例、屏東縣2270例、宜蘭縣2201例、基隆市2045例、新竹市1708例、苗栗縣1282例、花蓮縣1187例、雲林縣1009例、南投縣730例、嘉義縣679例、台東縣650例、嘉義市366例、澎湖縣169例、金門縣131例、連江縣12例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，台北市、新北市、桃園市均大於十萬例；連江縣則為唯一一個守在千例之內的縣市。

深咖啡色縣市（3萬9690～38萬9977例）有7：

基隆市3萬8463例
台北市18萬445例
新北市38萬9977例
桃園市16萬8543例
台中市7萬1914例
台南市4萬098例（今天深一色）
高雄市6萬6696例

次深褐色（1萬8784～3萬9689例）有4：

新竹縣2萬6509例
彰化縣1萬9167例（今天深一色）
屏東縣1萬9225例
宜蘭縣2萬4553例

橘色縣市（6534～1萬8783人）有5：

新竹市1萬5786例
苗栗縣1萬2287例
雲林縣1萬460例
南投縣7289例
花蓮縣1萬8399例（今天淺一色）

淡橙色縣市（240～6533人）有5：

嘉義市4121例
嘉義縣6204例
台東縣6281例
金門縣1149例
澎湖縣1414例

淡黃色縣市（0～239人）有1：

連江縣239例

年1月1日至今已累計112萬9219例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計38萬9977例。

稍早疫情記者會上，有記者提問，指揮中心原本預估疫情會在今（20）日達到高峰，確診數會破十萬例，不過實際上，今天的確診數比昨天還少，「指揮中心怎麼看？」指揮官陳時中對此表示，「今天幾乎所有的縣市都往下降，是不是一個頂點的契機我不敢說，這要再兩天來觀察一下。」

醫療應變組副組長羅一鈞則回應，「所有的預估都是基於一些模型或是趨勢的分析，所以本來預測就不是只有鎖定某一天、某一時，都是一個區間」，預估值會隨著政策或檢測而有所不同，當時講的是低推估，說可能會在今日達到10萬。

羅一鈞進一步說明，從目前PCR檢測的採檢情況來看，採檢數都落在10萬至11萬左右，而個案數部分，「幾乎所有的縣市從昨天到今天，增減數都是呈現一個下降的情形」，不過，陽性率則都維持在百分之68、69

羅一鈞也提到，確診數有另一部分的陽性通報是三類、65歲以上，快篩經醫師確認判定確診，占8000、9000件左右，「目前來講，趨勢以這週來講是蠻平穩的，後面是不是隨著各地區的一些疫情變化會再做不同趨勢上的研判，大概等週末以後會比較清楚」。

此外，觀看昨日確診數會發現，「宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣」的確診數今日均增加，另16縣市則都下降。

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