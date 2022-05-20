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兒童BNT疫苗「首波40萬劑」5／24配發！陳時中：打越快的地方會多配

學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年第一批輝瑞／BNT兒童劑型疫苗77.76萬劑16日抵台，各縣市依據規劃，於25日後陸續開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日說明，輝瑞兒童疫苗24日會先配發一批40萬劑到各地方政府衛生局，第二次再配發26萬劑，剩下10萬餘劑留在中央，依照各地施打情況彈性配發。

國內目前通過兒童可使用疫苗有兩種，分別是6~11歲可打的半劑量莫德納以及5~11歲可打的兒童劑型輝瑞／BNT疫苗，其中莫德納使用成人劑型減半施打，已經開放接種，輝瑞兒童疫苗首批77.76萬劑則於16日抵台，進行檢驗封緘當中。

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指揮官陳時中今日說明，考量解凍等問題，輝瑞兒童疫苗將會分兩次配送，下週24日先配發首批40萬劑到縣市政府衛生局，第二次再配26萬劑，最後剩下10萬劑先放在中央，依照施打情況彈性調度。

陳時中也解釋配發數量計算方式，是由整體需要量的七成，再減去選擇打莫德納意願的八成來當成基數，往地方衛生局配送，基本上仍然是依據人口數，加上要打莫德納的數量意願去調整。陳時中說，施打量不見得一定，但打得特別快的地方會再多配送，數量一定足夠全部小朋友施打。

各縣市預計最快25日開始接種兒童輝瑞疫苗，但有家長反映，學校表示要先打完莫德納，6月中才會輪到打輝瑞BNT，憂心時程太晚。陳時中回應時說「6月應該還好，我們5月24日開始配發輝瑞，地方怎麼施打我沒有辦法干涉，當然一定要在時效內，能夠越快越好。」他也提到，學校有相關行政事務，還要和衛生局、相關醫療機構三方配合，尊重地方政府規劃，但還是希望越快越好。

指揮中心指出，已於今年4月28日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應SARS-CoV-2變異病毒株之威脅。

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