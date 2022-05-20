馬斯克爆性騷擾空姐！露鳥要求色情按摩　SpaceX急付740萬封口費

▲馬斯克遭爆曾在2016年性騷擾一名空姐。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）最近被爆曾性騷擾一名空姐，除了在私人飛機上露出下體、猥褻她外，還要求她提供色情按摩服務。事後，SpaceX在2018年向該空姐支付了25萬美元（約新台幣740萬元）的封口費，但馬斯克現在卻全盤否認，稱相關指控充滿了「政治動機」。

據《商業內幕》報導，美國一位不願具名的空姐，在2016年以短期合約形式加入SpaceX，並在公司的公務機隊上服務。在委派到馬斯克的Gulfstream G650ER後，公司向這名空姐建議，她可以去考取按摩師的執照，以便在工作期間可以為馬斯克按摩。

後來，在某一次的飛行中，馬斯克突然點名要這名空姐來到私人飛機的房內，並要求她進行全身按摩。據這名空姐回憶道，馬斯克當時全身赤裸，下半身只蓋了一條被子，還突然向她展示勃起的下體，且未經同意就撫摸她的腿，「他甚至還暗示我，如果我願意『多做點事』，他就會送我一匹馬」。

空姐拒絕為馬斯克提供色情按摩服務後，她感覺自己似乎突然就受到了對付，因為公司開始大幅削減她的排班時數，導致她壓力大增。於是，這名空姐聘請了一位加州律師向SpaceX申訴，而SpaceX也在2018年向空姐支付了25萬美元的封口費，雙方達成不起訴和保密協議，以終結對馬斯克性騷擾的指控。

《商業內幕》最近向馬斯克求證相關指控時，馬斯克強調，這起事件遠不如這名空姐所說的這麼簡單，「這是一個充滿了政治動機的不實指控，如果我有性騷擾的傾向，那它不可能會在我工作30年後才第一次被曝光」。