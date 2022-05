50年嗑3.2萬個大麥克！狂粉天天麥當勞報到　要吃到過世那天

記者詹雅婷/綜合報導

美國68歲男子葛羅斯克(Don Gorske)愛「大麥克」成痴,50年來吃掉3.2萬多個大麥克漢堡,幾乎天天到麥當勞報到,這段期間只有8天沒吃到大麥克,不但成為金氏世界紀錄保持人,更計畫要吃到過世那一天,因為「我真的沒有別的東西想吃了」。

▲葛羅斯克愛「大麥克」成痴,過去50年只有8天沒吃到大麥克。(圖/翻攝自guinnessworldrecords,下同)

綜合每日郵報等報導,葛羅斯克1972年5月17日這天開著車來到麥當勞,買下3個大麥克回到車上吃,那一刻讓他瞬間意識到自己有多愛大麥克。從那天起,他幾乎天天到麥當勞報到,開始記錄吃進嘴巴裡的每一份大麥克,使用日曆記下數量,每年都會整理好留存下來的收據與包裝。

到了1999年,葛羅斯克因為吃掉1萬5490個大麥克創下金氏世界紀錄,成為一生中吃最多個大麥克漢堡的人。不但如此,他年復一年打破自己「大麥克紀錄」,2018年吃下第3萬個大麥克,在2022年5月17日50周年紀念日這天,他已經吃下3.2萬多個大麥克。

Today's the day for Don Gorske!



He has eaten a Big Mac from @McDonalds EVERY DAY for the last 50 YEARS!



Here's his story pic.twitter.com/L93K32RI6v