網紅妹妹看醫生「哭了」　一看帳單傻眼：要多付1千元

▲美國一名女病患因為看診時「哭了」，竟被多收逾千元台幣的診療費用。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國紐約一名25歲YouTuber最近在推特上po出一張看診帳單，卻被50萬網友按讚、8萬多人轉發。她表示，自己的妹妹最近因身體不適去看醫生，沒想到卻因為妹妹看診時哭了，而被院方多收取了40美元（約新台幣1180元）的「情緒行為簡易評估」費用。

▲美國美妝美髮YouTuber卡蜜爾（Camille Johnson）貼出一張看診費用明細，意外獲得50萬網友迴響。（圖／翻攝自推特）

根據《紐約郵報》報導，25歲的卡蜜爾（Camille Johnson）是一名40萬訂閱YouTuber，推特也有4.5萬人追蹤。她18日上傳一張醫療費用明細表示，「我的妹妹最近一直身體不適，終於去看了醫生。他們卻因為她哭了而收取40美元。」而照片中用紅框圈起的「情緒／行為簡易評估」正是卡蜜爾所說的收費項目，不過她卻質疑醫院根本沒有做任何評估。

▲卡蜜爾質疑醫院濫收看診費用。（圖／翻攝自推特@OffbeatLook）

卡蜜爾解釋，她的妹妹患有某種罕見疾病，努力尋求治療的過程中，因為感到沮喪和無助而變得情緒化，「因為一滴眼淚，他們就收了40美元，卻沒有問她為何而哭，沒有試圖幫助她，未做任何評估或開任何相關處方，什麼都沒有。」這則推特貼文目前已被分享轉發8.2萬次，超過51萬名網友按讚，還有數千則留言顯示出網友們的震驚。

卡蜜爾還指出，院方所謂的情緒評估，還比視力測試、血紅素檢測、健康風險評估和微血管（毛細管）採血等項目的收費更高，雖然醫生有注意到她妹妹在哭，但並沒有說什麼，也沒有轉介給精神方面的專家，雖然金額是用父親的醫療保險支付的，但全家人都覺得很震驚。

有女網友po出看診收據稱，自己曾被收取了近2000美元的「女性服務」費用，醫生解釋說這是驗孕費，「尿尿然後讓他們拿一根棒子在裡面沾濕，要收你1902美元（約新台幣5.6萬元）」另一名網友表示，自己的女兒生產後被收了一筆44美元（約新台幣1300元）的「皮膚接觸費」，因為臍帶剪斷後，他們把孩子抱到她胸前，網友開玩笑說，「我想更便宜的選項，是把孩子摔在地上。」

When I got surgery this past June to remove a tumor, I asked them what "Women's services" was for. It was for the pregnancy test they administered.



$1,902 to pee and for them to dip a stick into it



Thankfully most was covered by insurance but geez pic.twitter.com/F7CI3XflfC — Lauren Cugliotta (@Laurencugliotta) May 18, 2022

報導補充，自2015年美國聯邦通過「平價醫療法案」後，便將心理健康服務也納入所有保險計劃的基本福利，此後醫生們就會對這項「情緒／行為簡易評估」進行收費。卡蜜爾呼籲，醫療保健行業需要進行巨大改革，希望以自身經驗帶動變革，幫助改善醫療體系。

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