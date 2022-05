網紅妹妹看醫生「哭了」　一看帳單傻眼：要多付1千元

▲美國一名女病患因為看診時「哭了」,竟被多收逾千元台幣的診療費用。(示意圖/CFP)

記者張寧倢/編譯

美國紐約一名25歲YouTuber最近在推特上po出一張看診帳單,卻被50萬網友按讚、8萬多人轉發。她表示,自己的妹妹最近因身體不適去看醫生,沒想到卻因為妹妹看診時哭了,而被院方多收取了40美元(約新台幣1180元)的「情緒行為簡易評估」費用。

▲美國美妝美髮YouTuber卡蜜爾(Camille Johnson)貼出一張看診費用明細,意外獲得50萬網友迴響。(圖/翻攝自推特)

根據《紐約郵報》報導,25歲的卡蜜爾(Camille Johnson)是一名40萬訂閱YouTuber,推特也有4.5萬人追蹤。她18日上傳一張醫療費用明細表示,「我的妹妹最近一直身體不適,終於去看了醫生。他們卻因為她哭了而收取40美元。」而照片中用紅框圈起的「情緒/行為簡易評估」正是卡蜜爾所說的收費項目,不過她卻質疑醫院根本沒有做任何評估。

▲卡蜜爾質疑醫院濫收看診費用。(圖/翻攝自推特@OffbeatLook)

卡蜜爾解釋,她的妹妹患有某種罕見疾病,努力尋求治療的過程中,因為感到沮喪和無助而變得情緒化,「因為一滴眼淚,他們就收了40美元,卻沒有問她為何而哭,沒有試圖幫助她,未做任何評估或開任何相關處方,什麼都沒有。」這則推特貼文目前已被分享轉發8.2萬次,超過51萬名網友按讚,還有數千則留言顯示出網友們的震驚。

卡蜜爾還指出,院方所謂的情緒評估,還比視力測試、血紅素檢測、健康風險評估和微血管(毛細管)採血等項目的收費更高,雖然醫生有注意到她妹妹在哭,但並沒有說什麼,也沒有轉介給精神方面的專家,雖然金額是用父親的醫療保險支付的,但全家人都覺得很震驚。

有女網友po出看診收據稱,自己曾被收取了近2000美元的「女性服務」費用,醫生解釋說這是驗孕費,「尿尿然後讓他們拿一根棒子在裡面沾濕,要收你1902美元(約新台幣5.6萬元)」另一名網友表示,自己的女兒生產後被收了一筆44美元(約新台幣1300元)的「皮膚接觸費」,因為臍帶剪斷後,他們把孩子抱到她胸前,網友開玩笑說,「我想更便宜的選項,是把孩子摔在地上。」

When I got surgery this past June to remove a tumor, I asked them what "Women's services" was for. It was for the pregnancy test they administered.



$1,902 to pee and for them to dip a stick into it



Thankfully most was covered by insurance but geez pic.twitter.com/F7CI3XflfC