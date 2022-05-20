肢障男深夜刁車路中間　暖警揮汗推車送返家

▲葉姓男子刁車路中，員警深夜揮汗推車。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園肢體殘障45歲葉姓男子19日晚外出購物卻「刁車」在路中，幸遇巡邏員警，經檢視電動輔助車，發現係電力不足且剎車異常輪胎卡住，無法正常行駛，員警見深夜裡附近維修機車行均已打烊，於是推著坐在電動車上男子，並由巡邏車在後警戒跟隨護送，揮汗推了近1個鐘頭，將葉男平安送返家。

▲▼經員警推車近1個鐘頭及巡邏車自後方護送，終將葉男平安送返家。（圖／龍潭警分局提供）

獨居的葉姓男子，因本身是肢體障礙，平時生活起居均倚靠著電動輔助車自理，昨日下午外出至龍潭市區購物，未料在傍晚返家途中行經龍潭交流道附近時，車輛就發生故障了，葉男擔心其唯一心愛的車子會不見，行動不便的他就這樣靠自己慢慢地推車，走了3個多小時停在龍潭區中興路，當下已經是深夜因精疲力倦就停在路上。

適巧龍潭警分局中興派出所警員謝明展及傅維強等2員執行巡邏勤務發現刁車的葉男，眼見已深夜22時許修車行已關，葉男又不願將故障的電動輔動車丟在路邊，於是由警員謝明展汗流浹背的慢慢推著載著葉男的電動車，走了近1個鐘頭才將該男子及其車輛送返家中，附近鄰居們看見員警將男子平安的護送回家時紛紛向前關心並給予讚許，葉男也對熱心協助員警頻頻鞠躬致謝。