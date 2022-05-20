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林姿妙存款增28萬　還債88萬…仍欠1934萬

▲林姿妙。（資料照／記者游芳男翻攝）

▲林姿妙。（資料照／記者游芳男翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

宜蘭縣長林姿妙2022年1月中因涉土地弊案，廉政署與宜蘭地檢署到縣府、縣長官邸搜索，林複訊5小時後無保請回；2月底時被第二度搜索約談，最後80萬元交保。根據最新一期財產申報，林姿妙存款約66萬，比上一期多約28萬；另她背債1934萬，顯示1年內已還了88萬。

監察院20日發布第190期廉政專刊。根據林姿妙最新財產申報（申報日為2021年11月4日），名下有存款66萬882元、保險253萬409元、債務1934萬7519元，當中包含1筆1889萬7519元的授信，用作週轉金；另有5筆位在羅東的土地、1筆建物交付信託，移轉登記日期皆於2020年7月29日。

上次林姿妙的財產申報中（申報日2020年11月1日），有存款7038萬3423元、2筆儲蓄險、債務2023萬945元；另5筆建物及1筆土地交付信託。

但2021年8月24日的第180期廉政專刊中，有刊登林姿妙的補正申報，顯示林的存款僅38萬3423元；至於為何會有7筆共7000萬元的存款，則是因為宜蘭信用合作社營業部誤繕導致，而非林個人名下財產，因此刪除。

林姿妙因涉嫌宜蘭縣府2019年某羅東土地免徵增值稅貪汙等弊案，宜蘭地檢署2022年2月第2度指揮廉政署進行搜索偵辦，認定林姿妙與其兒女涉貪，並有財產來源不明的情形，對林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與農業處處長康立和聲請羈押禁見。

不過宜蘭地院召開羈押庭後，認為林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與農業處處長康立和3人雖涉嫌重大，但仍不符合羈押標準與必要，因此裁定林姿妙80萬元交保。宜縣府接獲通知後也緊急委託律師郭美春湊足80萬元，到地院辦理交保程序。

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