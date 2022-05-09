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快訊／「典型採購弊案」　國民黨正式按鈴告陳時中圖利、瀆職

▲▼國民黨團赴北檢按鈴告發陳時中涉嫌圖利、瀆職。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團赴北檢按鈴告發陳時中涉嫌圖利、瀆職。（圖／國民黨團提供）

記者徐政璿／台北報導

高登環球生醫遭踢爆資本額僅200萬元，卻想拿下1700萬劑快篩訂單，被國民黨質疑背後利益糾葛。國民黨立法院黨團認為這是典型採購弊案，除向監察院告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅瀆職外，今（9日）前往台北地檢署按鈴告發衛福部長陳時中涉嫌圖利、瀆職。

國民黨團表示，高登環球生醫只有1位股東、2名員工、資本額僅200萬元，卻想拿下1700萬劑快篩訂單，進行金額高達16.5億元快篩試劑採購案，這樁快篩試劑緊急採購案不但是「政治干預商業」？

國民黨團強調，已經發給衛福部行文多日，要求提供快篩試劑緊急採購案會議記錄，衛福部遲遲不願提供，國民黨團再次呼籲衛福部長陳時中，請公開會議記錄，攤在陽光下，讓全民檢視，也請別再告訴國人「沒有會議記錄」，企圖蒙混過關。

國民黨團認為，如果政府採購都沒有依照《政府採購法》、《投標廠商資格與特殊或巨額採購訂標準》辦理採購，讓完全沒有履約能力，甚至拿不出履約擔保的公司簽約，這不是圖利，甚麼才叫圖利？這是典型圖利廠商的採購案，檢調必須盡速調查，查明有無不法。

此外，國民黨團指出，政府即便在進行緊急採購案，也必須符合採購規範，在《投標廠商資格與特殊或巨額採購訂標準》中，舉出相關採購資格審核的規定，人力、資金、設備、履約保證金，缺一不可，高登環球生醫公司完全不符合資格，衛福部居然列入核准緊急採購廠商之一。

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