台北副市長存款「蔡炳坤2327萬最多｣！1成是人民幣　黃珊珊背千萬債

▲由左至右是台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤、台北市長柯文哲及副市長彭振聲。（資料照／記者陳家祥攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院今（6日）刊出最新一期廉政專刊，在台北市三位副市長方面，蔡炳坤名下存款最多，約有2327萬元，其次是彭振聲約2001萬元，且兩人都有買人民幣，最多的仍是蔡炳坤，折合新台幣約265萬728元。另外，黃珊珊有1082萬1413元的債務，而蔡炳坤與彭振聲皆無。

根據第188期廉政專刊（申報日為2021年11月1日），黃珊珊名下有2筆土地、4筆建物、1輛於2019年登記，取得價額154萬的LEXUS汽車、存款68萬8898元、1件台灣銀行受託信託財產專戶、保險886萬4772元、債務1082萬1413元；另有1筆土地、1筆建物在信託財產申報中。

彭振聲方面，有4筆土地、2筆建物、1國瑞輛汽車；彭與妻共有中，存款3521萬783元（在彭名下有2001萬4646元，包括折合新台幣約51萬3826元的人民幣）、有價證券434萬4179元、73萬3724的有價財產（包括彭名下的55萬9152元黃金存摺、彭妻名下的17萬4572活期存款）、保險1400萬7706元；另彭振聲妻子有1筆土地、1筆建物、總價221萬1250元的國內上市（櫃）股票交付信託。

至於蔡炳坤部分，他與妻子名下有2筆土地、2筆建物、1輛在妻子名下的本田汽車、存款2684萬3363元（在蔡名下有2327萬818元，包括折合新台幣約265萬728元的人民幣）、保險1491萬5581元；另蔡妻有1筆土地、2筆建物交付信託。有趣的是，其信託負責人與黃珊珊的是同一位。