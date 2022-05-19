民眾被騙到烏干達工作無法返台　外交部示警：勿輕信網路招募廣告

▲外交部提醒民眾勿輕易相信網路工作廣告。（圖／達志／示意圖）

記者呂晏慈／台北報導

國人受騙赴國外打工案例頻傳，有台灣民眾被騙到烏干達賭場工作，雇主積欠薪資後表達想返台，反遭雇主夥同當地人毆打成傷，前往警局報案卻被拘留，另有民眾赴杜拜博弈公司工作，卻被公司控告偷竊機密入獄，無法順利離境。對此，外交部19日呼籲，國人切勿輕信應聘網路招募至國外工作，如果發現身旁親朋好友有類似情形，請務必協助瞭解及辨明真偽，以免上當受騙，滯留海外。

外交部表示，由於國人受騙不實招攬廣告赴國外打工，受到博弈詐騙集團控制、恐嚇、丟包或入獄等情事與日俱增，外交部及駐外代表處已經多次提醒國人高度注意赴國外工作求職廣告的真實性，但近期仍不斷有國人受到待遇優渥廣告內容的誘惑，前往如杜拜、烏干達、肯亞等地從事電信詐騙或線上博弈等工作，抵達後發現不符合預期，但是已遭人身限制、無法返國。

針對近期實際案例，外交部指出，近來外交部接獲國人在台家屬通報，經友人介紹到杜拜博弈公司工作，離職後陸續在其他運動博彩公司工作，期間被運動博彩公司控告偷竊公司機密並入獄，出獄後因在杜拜逾期居留，遭當地移民局判罰鉅額罰款。另原雇主博弈公司通報國人潛逃在案，因此除非原雇主出面撤案，否則國人無法離境；但經多次聯繫相關博弈公司，相關公司均以不知情、無法協助等理由搪塞，以致影響國人返國權益。

外交部並指出第二個案例，有兩位國人輕信Facebook招募廣告，前往烏干達中國籍人士經營的賭場工作，由於雇主積欠薪資不發，兩人表達希望返回台灣，反遭雇主夥同著軍警制服當地人將國人毆打成傷，兩人之後雖然到當地警局報案，卻再被拘留所內，本年3月在友人協助下終於獲釋，惟兩人護照仍遭賭場非法扣留。

外交部再次嚴正呼籲國人切勿輕信應聘網路招募至國外工作，如果發現身旁親朋好友有類似情形，請務必協助瞭解及辨明真偽，以免上當受騙，滯留海外。