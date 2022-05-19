國合會「台灣與世界同行」影片曝光　攜手逾12國應對公衛緊急事件

記者呂晏慈／台北報導

第75屆「世界衛生大會」（WHA）將於5月22日至28日舉行，不過，台灣至今尚未收到邀請函。財團法人國際合作發展基金會19日釋出「攜手應變，台灣與世界同行」影片，紀錄台灣協助多國因應緊急變故，包括與美國合作辦理太平洋島國新冠肺炎防治研討會、與波蘭合作為黎巴嫩脆弱家戶提供現金援助確保基本需求與保護等，展現台灣願與世界攜手應對公共衛生緊急事件的決心與努力。

▲國合會自製「攜手應變，台灣與世界同行」影片，紀錄攜手逾12國應對公衛緊急事件。（圖／翻攝自國合會影片）

國合會表示，為呼應即將召開的WHA主題「健康促進和平，和平有益健康（Health for peace, peace for health）」的精神，國合會除將在大會期間與美國國際開發總署（USAID）及挪威難民理事會（NRC）共同舉辦「強化緊急事件下健康照護之可近性」論壇外，並特別自製「攜手應變，台灣與世界同行」影片，盼讓各界瞭解國合會致力與國際組織及各合作夥伴國家共同努力守護脆弱族群的健康。

國合會表示，本影片以動態畫面搭配字卡來架構起承轉合，透過具情感起伏的音樂，營造其敘事的感染力。觀眾可透過影片了解國合會為守護脆弱族群的健康，協助不同國家因應接踵而至的緊急變故，所推動的各項回應計畫，例如與美國國際開發總署（USAID）合作辦理太平洋島國新冠肺炎防治研討會；與波蘭國際援助中心（PCPM）合作，為黎巴嫩脆弱家戶提供現金援助確保基本需求與保護；與世界兒童權利組織（Tdh）透過數位科技讓醫護人員在COVID-19疫情下提供具品質的服務，以及與聖文森國政府合作強化聖國緊急醫療體系，降低病患入院前死亡率等。透過這些案例，展現我國願與世界攜手應對各項人道援助與公共衛生緊急事件的決心與努力。

國合會表示，為讓國內外觀眾瞭解我國對外援助概況，近年運用諸多自製影片向外界介紹在海外執行的各項計畫或業務推動成果，相關影音訊息歡迎透過國合會官方網站、臉書、Instagram及YouTube等平台觀看。