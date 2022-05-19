印太經濟架構「不會排除台灣」　外交部：體現美方對台承諾的訊息

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登將於本月20至24日訪問韓國與日本，預計在東京宣布成立由美國主導的經濟組織印太經濟架構（IPEF）。外交部發言人歐江安19日在例行記者會表示，外交部感謝美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱「美國不會對台灣在內的任何夥伴關閉大門」等語，也感謝美國國會跨黨支持台灣，外交部將持續與理念相近夥伴合作，促進印太區域的自由、開放、穩定與繁榮。

歐江安今天答覆媒體提問表示，台美雙邊經貿關係緊密，台灣是美國可靠的夥伴，雙方對於印太區域經貿發展有共同的願景與目標。我國樂見拜登政府推動創立印太經濟架構，也注意到布林肯於4月28日出席聯邦眾議院外交委員會聽證會時強調，IPEF是一個開放且具包容性的架構，美國不會對台灣在內的任何夥伴關閉大門，對於美國布林肯國務卿的友好發言，外交部表示歡迎。

歐江安指出，美國聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）及共和黨首席議員芮胥（Jim Risch, R-ID）領銜下，在5月18日共有過半數共52位跨黨派聯邦參議員連署致函拜登總統呼籲將台灣納入「印太經濟架構」(IPEF)。在本年3月30日也有200位美國聯邦眾議員聯名致函美國商務部長、貿易代表，呼籲拜登政府將台灣納入IPEF。外交部對美國國會民主與共和兩黨的參、眾議員對我方的高度支持，表達誠摯歡迎與感謝。

該聯名函肯定台灣為美國長期且重要的貿易夥伴，自2020年以來台美在「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）機制下討論5G資安、供應鏈韌性、基礎建設等多項議題，與IPEF高度契合，並強調台灣參與印太區域經濟合作機制，對美國安全利益至關重要，美國等盟友與台灣的經濟交流愈多，共抗脅迫的集體韌性將愈加強勁，將台灣納入IPEF正是美國體現對台灣「堅若磐石」承諾的珍貴訊息。

歐江安強調，外交部除將協同國內經貿相關單位積極爭取參與外，也將持續與美國等區域理念相近夥伴加強合作，維護以規則為基礎的區域經貿秩序，共同促進印太區域的自由、開放、穩定與繁榮。

▼美國總統拜登（中）5月20日出訪亞洲，先前往南韓會晤新任總統尹錫悅（左），再轉往日本會晤首相岸田文雄（右）。（合成圖／路透社、達志影像）