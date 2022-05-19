台灣尚未獲邀出席WHA　外交部遺憾：WHO忽視國際社會聲援

▲今年WHA首度恢復以實體方式辦理，圖為2021年WHA。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

第75屆「世界衛生大會」（WHA）將於5月22日至28日舉行，不過，台灣至今尚未收到邀請函。對此，外交部19日表達不滿稱，直至19日為止，「世界衛生組織」（WHO）仍未回應各界籲促WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請我方出席WHA的訴求，外交部至感遺憾。

外交部批評，對於WHO未能秉持中立、專業原則，一再忽視台灣參與WHO及WHA的必要性與急迫性，以及國際社會廣泛聲援台灣的堅定立場，再度拒絕邀請台灣以觀察員身分參與WHA，外交部深表不滿與遺憾。

外交部表示，具有WHO會員國身分的13個友邦已向WHO秘書處完成「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，並要求以「補充項目」（supplementary item）列入本屆WHA全會議程；該提案能否納入議程，將在WHA總務委員會及全會進行討論。對於友邦展現的堅定支持，外交部表達誠摯感謝。

外交部強調，為展現我國爭取參與WHA的決心，政府將籌組「世衛行動團」，由衛生福利部政務次長李麗芬率團赴日內瓦，與各國代表團就對抗疫情等全球公衛事務進行交流。外交部與衛福部將持續與友邦及理念相近國家密切合作，全力爭取參與世界衛生組織及世界衛生大會，以維護國人的健康安全及福祉。