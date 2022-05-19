布林肯連二年挺台成WHA觀察員　外交部感謝美方領銜助台參與國際

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

第75屆「世界衛生大會」（WHA）將於5月22日至28日舉行，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日發表「台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」聲明，強烈敦促（strongly advocate）「世界衛生組織」（WHO）邀請台灣以觀察員身分參與第75屆WHA。外交部發言人歐江安19日在例行記者會回應表示，對於布林肯鼎力支持台灣成為WHA觀察員，並高度肯定台灣在公衛專業的立場，外交部表達我方的誠摯感謝。

布林肯透過聲明中指出，台灣參與，可展現WHO廣納各方參與國際衛生合作的承諾，並落實「人人享有健康」（Health for all）的目標；聲明同時強調，台灣是全球衛生社群具有高度專業能力、積極參與且負責任的成員，過去曾受邀以觀察員身份參與WHA會議。此外，台灣優越的能力與策略，包括傑出的公衛專業、民主治理、應處武漢肺炎（COVID-19）疫情的韌性及活躍經濟，美方相信可為WHA相關討論提供可觀價值，因此實無理由將台灣排除在外。美方相信，在全球持續對抗疫情及其他新興衛生威脅之際，排除台灣不僅毫無道理，並損及具包容性的全球公衛合作。

對此，歐江安今天答覆媒體提問表示，對布林肯國務卿連續兩年發表聲明，鼎力支持台灣成為WHA觀察員，並高度肯定台灣在公衛專業的立場，外交部表達我方的誠摯感謝。

甌江安指出，在第75屆WHA即將召開之際，美國支持台灣參與WHO的力道益發強勁，如拜登總統日前簽署經國會兩院通過的「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲WHO觀察員地位法案」完成立法。布林肯國務卿的聲明再度展現美國對台灣的強勁支持。我方由衷感謝美國領銜並結合理念相近國家協助擴大台灣的國際參與；我國政府會持續推動參與WHO，捍衛台灣人民的健康權利，並在既有的堅實基礎上，深化與美國在內的理念相近國家緊密合作，拓展台灣國際空間，對全球衛生事務繼續做出貢獻。

此外，對於美國務院發言人普萊斯（Ned Price）17日於例行記者會稱，美國政府強烈敦促（strongly advocate）「世界衛生組織」邀請台灣以觀察員身分參與第75屆「世界衛生大會」；歐江安今日應詢稱，外交部對於美國政府再度發言支持台灣以觀察員身分參與WHA，表達誠摯感謝。