高雄怪男連撞3車「挨轟10槍」逃逸！國道自撞護欄...警破窗逮人

▲警方上國道追緝肇事逃逸的休旅車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名吳姓男子（62歲）19日上午9時許，駕駛休旅車在路竹區連續發生兩起擦撞車禍後，肇事逃逸，警方獲報圍捕時，他連警用機車都撞，員警一度開10槍射擊車輛輪胎，還是被他脫逃；吳男一路逃上國道三號，最後還是被警方圍捕成功。吳男酒測值為零，究竟為何一路逃跑還在擴大調查中。

湖內警分局今日上午9時28分許，接獲民眾報案稱在路竹區復興路上，遭一黑色自小客車擦撞，對方未停車逕而離開現場。後續又於9時35分許，員警再接到另一位民眾報案稱，同一輛黑色汽車與其在路竹區復興路發生碰撞，一樣未停車逕自駛離，初步清查是同一輛車後，隨即呼叫線上警網啟動攔查。

▲員警敲破休旅車車窗逮人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

沒多久，線上巡邏員警在路竹區大仁路段發現該車輛，一路尾隨在後，該車輛行經路竹區大仁路與仁愛路口停下之際，員警上前喝令停車，吳嫌經制止卻不停，並衝撞員警機車造成車輛毀損，駕車持續逃竄。後員警再沿路追緝至阿蓮區中正路與民權路口，見吳嫌因受前車停等紅燈停下，員警再次上前攔停未果，直接開了10槍射擊車輛輪胎，但吳男倒車後再度持續逃逸。

▲吳姓男子被壓制上銬。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

吳男沿國道三號田寮交流道駛上國道，自行擦撞護欄，員警趨前喝止停車仍拒絕停車，為防止再生危害，員警再朝右後輪擊發子彈1發，車輛始無法使用，員警破窗將車門開啟，順利將吳男逮捕。

警方表示，過程中雙方人員皆無受傷，吳男酒測值為0，相關案情尚待釐清。經調閱軌跡及相關監視器，發現吳男今天凌晨3點多還曾把車開進輕軌車道，全案偵訊後將依刑法毀損、妨害公務、肇事逃逸與公共危險等罪送辦。