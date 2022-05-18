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端午連假車潮湧1.3倍　高公局曝11條替代道路

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲端午連假國道將出現出遊車潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

端午3天連假6月3日開跑，國道預估交通量上看115百萬車公里，為平常1.3倍，預料返鄉及出遊旅次多，國道會有大量車潮，高公局也公布11條替代道路，呼籲民眾替駛避開塞車。

高公局針對國道易塞車路段，規劃了4條國道長途及7條地區短途替代道路，其中針對國道長途者，建議國道主線壅塞時改走替代道路，包括國5頭城至坪林北向建議改走台9線、國1國3新竹至台南地區雙向、國3中港系統至彰化市區南向建議改走台61線、國6舊正至台中地區雙向建議改走台63線。

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另地區短程者，高公局則呼籲國道尖峰時段儘量避免行駛上國道，多利用省、縣道，包括湖口、竹北至新竹雙向、台中大雅至彰化員林雙向、新北土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、台中快官至南投草屯雙向、南投中興至台中北向，及高雄田寮至旗山東向等7條替代道路。

高公局表示，端午連假第1、2日（6/3、6/4）每天0-12時，將實施國5南向石碇及坪林入口匝道封閉台民眾於國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，可改走台9線或106乙線。國5北向壅塞時，往台北之用路人可改駛台9線返程或於坪林交流道接回國5，避開車潮。

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