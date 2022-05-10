市議員爆每周皆有5分鐘以上延誤　桃捷回應了

▲針對市議員黃敬平質詢桃捷每周有5分鐘以上延誤、虧損等情形，桃捷提出說明。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃捷公司10日於市議會定期會進行工作報告，針對市議員黃敬平質詢桃捷「每周皆有5分鐘以上延誤」，攸關捷運系統穩定的行車可靠度指標(MKBF)低，以及桃捷虧損情事，分別提出下列說明：

桃捷公司說，經統計截至今(2022)年5月8日為止，發生10件五分鐘以上延誤，經統計，其中包含號誌系統(4件)、車載號系統(3件)、旅客行為(1件)及行包興建工程(2件)，因此MKBF(行車可靠度指標)目前為61.1萬車廂公里。

排除旅客行為及行包興建工程因素，MKBF為87.4萬公里，每周皆有5分鐘以上延誤並非事實。桃捷公司維修單位已掌握系統不穩定的主要因素，針對不穩定的因素進行工法分析，了解設備故障原因及設備特性，研析可利用智慧軌道物聯網(IOT)技術，作為未來收集優化設備及作業程序的依據，並同步採取下列措施進行改善，包括：1. 尋求國內研究機構合作、2. 增設設備即時資訊的蒐集、3. 新增測試程序，減少工程干擾。

另外，針對黃敬平議員質詢桃捷虧損情事，桃捷公司也提出以下4點說明：

1. 自2021年起桃捷受疫情邊境管制及三級警戒影響，年度虧損9.82億元。今年由於邊境尚未解封，以機場旅客為主的票箱收入未提升而造成持續虧損，1-4月累積虧損2.98億元。

2. 桃捷公司於2021年10月，向2家公股銀行簽訂15億短期借款合約(額度最高15億元)，在持續撙節成本、提升附業收入、每月檢討收支情況下，桃捷公司依實際資金缺口於2022年辦理動支借款，截至4月底止，實際借款3.98億元，預計2022年借款8.88億元。桃捷公司評估，若2023年疫情緩解，邊境開放且國際旅運恢復，將以2023年底開始還款為目標，預計5年內還清。

3. 桃捷公司2021年在不影響營運安全及系統穩定且符合法令規範等前提下，改變作業及延後執行等方式，(如：調整直達車離峰時間班距、內部盤點撙節項目等)降低成本費用，2021年共撙節4.29億元。在開源方面亦積極展開異業合作多元行銷方案提升票箱收入、車站空間增租、軌道工程車租賃及技術服務收入、太陽能板發電設備租賃收入等。

4.今年在開源方面，桃捷公司持續以增加「客運收入」、「附業開發收入」、「其他收入」三大面向推動。