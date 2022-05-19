日專家建議戶外不用戴口罩！　學齡前兒童「恐影響發育」也免戴　

▲日本幼稚園老師佩戴透明口罩，方便孩童辨識表情。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本新冠肺炎疫情逐漸趨緩，政府除了放寬邊境管制外，目前正在考慮鬆綁戶外口罩禁令，專家小組19日向厚生勞動省提議，若室外保持足夠距離就可不必戴口罩，另外也建議學齡前孩童不戴口罩，因為長期遮蔽臉部，很難辨識表情，可能會對幼兒發展產生不良影響。

根據NHK報導，日本專家小組19日總結意見準備向厚生勞動省提議，在戶外若能與人保持距離，在徒步行走移動時不互相交談，就不一定需要佩戴口罩。除了搭乘大眾交通工具時必須戴口罩外，專家同樣建議在戶外擁擠場合，或是需要對談時，還是要戴上口罩。

有鑒於炎熱夏季即將到來，室外佩戴口罩可能增加中暑機率，但日本官方對於是否繼續維持口罩禁令，仍有不同看法。東京都知事小池百合子先前曾表示，口罩作為防疫對策工具來說非常有效，要不要拿掉口罩，「中央政府有必要提出科學且明確的指引。」

除此之外，專家小組也向政府建議，學齡前的兒童不必佩戴口罩，因為戴著口罩遮掩臉部，會很難分辨說話時的臉部表情，長期下來可能會對幼兒發展造成不良影響。

日本內閣官房長官松野博一在記者會中表示，隨著氣溫越來越高，人們中暑的風險也越大，若是在室外能保持2公尺以上距離，確實可以考慮不戴口罩，但還需觀察黃金週假期後的疫情狀況，並採納相關專家意見研擬政策。