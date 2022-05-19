輕症不代表安全過關！研究：76%患者「不用住院」卻難甩新冠後遺症

▲最新研究發現，有75.8%的長新冠患者，在染疫初期病情輕微，根本不需要住院治療。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

自新冠疫情爆發以來，除了關注病毒的致死率和重症率外，新冠後遺症「長新冠」（long-COVID）也成為學者們聚焦的重點。非營利組織FAIR Health在18日發布最新研究結果，發現約76%飽受長新冠所苦的患者，病情在感染新冠初期並不嚴重，甚至不需要住院治療。

據福斯新聞報導，FAIR Health這份未經同儕審查的研究，對2021年10月至2022年1月期間，被診斷罹患長新冠的逾7.8萬人進行分析後，發現有75.8%的長新冠患者此前並未因染疫而住院；他們在染疫後的症狀大多十分輕微，甚至有部分人根本沒有出現任何症狀，卻在病情痊癒後遲遲難以擺脫後遺症。

▲罹患長新冠的患者大多為女性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

研究也發現，儘管女性的新冠死亡率比男性來得低，但她們卻佔據了長新冠患者中約60%的人群。在所有罹患長新冠的女性中，有81.6%的人在感染新冠時並未住院接受治療，而患有長新冠的男性只有67.5%沒有住院。

在新冠大流行2年後，人們對這個恐怖病毒的了解也隨之增加。學者目前已了解到，年長者在染疫後最容易因併發症演變成重症，而年齡介於36歲至50歲之間的族群則最有可能在感染後出現長新冠的後遺症，他們常見的症狀為呼吸困難、咳嗽和疲勞，但也有少數患者表示，他們有心跳異常、睡眠障礙等問題。