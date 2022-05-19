7cm按摩棒卡住！辣媽整晚「從直腸震到脊椎」　醫動手挖也拔不出

▲ 蘇菲趁著小孩睡著後使用按摩棒，沒想到發生悲劇。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名年輕的爆乳辣媽趁著小孩上床睡覺後獨自享受快感，將一根7公分長的情趣按摩棒塞進下體，沒想到完全拔不出來，只能徹夜忍受從下身一路震到脊椎的感覺，醫師親自動手也無法取出，最後不得不動手術。她也公開按摩棒卡在直腸內的X光照，令她在網路上爆紅。

根據《每日星報》，27歲媽媽蘇菲日前在TikTok分享這次尷尬的經驗，原來她在孩子們都上床睡覺時，將3英寸（約7.6公分）長的按摩棒打開後放入下體，但過幾個小時都無法取出，只好打急救電話求助，卻又無法馬上坐救護車送醫，因為家裡沒人醒著。

蘇菲決定隔天自行到急診室報到，接著就打算睡覺，但下身仍不斷嗡嗡作響，讓她感覺一路震到脊椎，幾乎難以入眠，後來好不容易睡著，醒來時按摩棒毫無動靜，她便以為是沒電了，於是出門到醫院急診室，一做X光檢查就發現，按摩棒整個卡在她的直腸。

醫護人員二度試圖用手拿出按摩棒，卻都徒勞無功，只好動手術取出。而蘇菲醒來後看見剛取出的按摩棒就在旁邊的桌上， 好奇之下伸手一按，按摩棒竟又能正常運作，令她相當驚喜。

這段影片在網路上引起熱議，至今累計14.5萬人按讚，網友紛紛留言表示，「這到底是怎麼發生的」、「『在我脊椎上嗡嗡作響』可能是我在TikTok看過最搞笑的一句話」、「不能去廁所拉出來嗎」。

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