車禍行動困難　男友貼心送「穴道按摩棒」：紓解一下！網全笑歪樓

▲男友特地寄包裹給原PO。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

許多情侶在戀愛一陣子後，相處漸漸趨於平淡，因此需要一些生活情趣激起火花，一名女網友表示，因為車禍關係行動不便，遠距離的男友特地寄了包裹，要給她驚喜，怎料拆開後傻眼和滿滿的無奈，男友竟然送「攜帶式按摩棒」，還留下手寫紙條。貼文一出網友笑翻，也有許多人大喊「男友的字超美！」

女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，最近因為車禍，行動不方便，遠距離的男友貼心送禮，不過，當她打開後臉上瞬間三條線，「看到紙條時有多驚喜，打開盒子時臉就有多黑」，男友竟然送了一支「多功能攜帶式穴道活絡器」。

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男友還特地手寫紙條，「幫你找了多功能攜帶式穴道活絡器，當妳腳痛、腰痠，隨時可以紓解一下，有沒有貼心？」原PO本來驚喜的心情，轉變成無奈，「男友自己選的自己選的自己選的，再想打都得忍住」。

▲男友的字引起網友討論。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出，掀起網友討論，「這種小支的會不會在重要關頭沒電」、「這字也太工整了吧，話說這禮物的確能活絡穴道沒錯啊」、「妳應該是氣他送的按摩棒的尺寸吧」、「這麼小沒什麼力」、「這種貼心男友打著燈籠都找不到」、「萬一漏電怎麼辦」、「要註記一下：只要按對點保證全身舒坦」。

此外，許多網友一看到紙條，紛紛驚呼「男友的字也太美了吧」，「字很漂亮、可愛的男友、好歡樂」、「那個字是怎樣，還以為是印刷的字」、「他的字美到沒注意看會以為是書籤，靜思語小卡之類」、「我以為包裹附贈小卡片」、「這個字是打印機程度吧」、「這字體肯定有在鋼筆社團練字」。受到網友熱烈回應，原PO則在底下回應，「當初就是被字拐去的」。