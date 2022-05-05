　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想買達菲熊！小妹妹找上大叔「以物易物」　拿媽按摩棒問：200可以嗎

男網友貼出和小妹妹的對話。（圖／翻攝臉書《爆廢公社》，下同）

▲男網友貼出和小妹妹的對話。（圖／翻攝臉書《爆廢公社》，下同）

圖文／CTWANT

上網購物很方便卻會發生許多趣事！一名男網友在臉書發文表示，有一名小妹妹在以物易物平台為了湊錢買達菲熊，還差300多元，不停拿出家裡的東西向他推銷，還拿出媽媽的按摩棒想賣200元，讓男網友看了無言，不知道該說什麼。

男網友在臉書《爆廢公社》發文指出，「最近迷上以物易物平台，有個小妹妹想要買達菲熊但錢不夠。」小妹妹還差300多元所以不停向他推銷，他也秀出兩人的搞笑對話紀錄，小妹妹先拿出家中電鍋賣100元，並說，「存錢筒，可以存到10萬。」之後再拿出烏龜吊飾取名「快樂烏龜」賣50元，原PO也因為想幫助小妹妹而全部收下，讓小妹妹相當開心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小妹妹不知道自己拿出的東西是按摩棒。

▲▼小妹妹不知道自己拿的東西是按摩棒。

小妹妹不停拿家裡東西推銷。

後來小妹妹沒東西可以賣了，靈機一動跑去媽媽的房間找出可以賣的東西，接著就傳了一張照片給原PO，看起來像摺疊傘的棒狀物體，外層還有粉紅色的袋子。男網友提醒她，「不要亂拿家裡的東西」，沒想到小妹妹打開套子後，竟然是媽媽的按摩棒，按摩棒有著黑色的外觀，小妹妹似乎不知道自己拿的是情趣按磨棒，天真的繼續推銷，「這個好像要插插頭的，200可以嗎？」讓男網友覺得傻眼又好笑。

此貼文在4日曝光後，有超過1.8萬名網友按下表情符號，超過7829人留言，網友說，「快樂烏龜可以買，但媽媽的快樂棒還是還給媽媽吧」、「芭比Q了」、「那是媽媽的雨傘沒錯呀」、「那是你的姨丈，乖，放回去。」、「我覺得好可愛好想直接買給她」。

延伸閱讀
「快篩陽=確診」將退場？　陳時中：會以居家隔離、檢疫者優先
相隔6年再度攻蛋　羅志祥：「7月 我們小巨蛋見」
派「耐罵不回嘴」官兵援1922？　馬文君：恐讓外界認為國軍沒事做

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
快訊／瘦子無預警宣布結婚：她目前非常幸福
居家照護怎就醫　「3看診+2領藥管道」一次看
台南應大爆霸凌！特殊生遭「大外割」頭撞地痛哭　他嗆：沒看過流
快訊／勾惡抵達桃園體育場！　「現場出狀況」開直播赴約
多金女婿超寵妻！1031萬霸氣交丈母娘被領光　3年後全沒了
陸男PO「台灣辣妻罵人影片」爆紅！羨煞百萬網友：一定很幸福吧
美女主播順利卸貨龍鳳胎！　「雙寶破3000公克」正面萌照曝光
20多歲女腹瀉發病6天亡！醫示警「腸胃道症狀」病程快死亡率高
快訊／今本土+30035　各縣市確診分布曝
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快篩實名制賣近1500萬劑　陳時中：盼2個月內供9500萬劑

「BNT、莫德納哪個對孩子好」網戰翻　小兒科醫師：越早打越好

台中破200校停班課創新高　累計913學生確診

8.1萬人居家照護怎麼就醫　「3看診+2領藥管道」一次看

想買達菲熊！小妹妹找上大叔「以物易物」　拿媽按摩棒問：200可以嗎

大又白！G奶辣模「玩DIY」穿這樣　網驚呼：凸出來了

不是只有呼吸道症狀！醫師籲出現「嚴重腹瀉」4情況要趕快採檢

空姐機師終於能正常看病！今日起「取消機組員健保卡註記」

南投+151！近半數感染源不明、10人未打疫苗　籲民眾儘速接種

高國華控黑道盯上害入獄　悲憶獄中不堪「我被迫聞屁」比誰最臭

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

快篩實名制賣近1500萬劑　陳時中：盼2個月內供9500萬劑

「BNT、莫德納哪個對孩子好」網戰翻　小兒科醫師：越早打越好

台中破200校停班課創新高　累計913學生確診

8.1萬人居家照護怎麼就醫　「3看診+2領藥管道」一次看

想買達菲熊！小妹妹找上大叔「以物易物」　拿媽按摩棒問：200可以嗎

大又白！G奶辣模「玩DIY」穿這樣　網驚呼：凸出來了

不是只有呼吸道症狀！醫師籲出現「嚴重腹瀉」4情況要趕快採檢

空姐機師終於能正常看病！今日起「取消機組員健保卡註記」

南投+151！近半數感染源不明、10人未打疫苗　籲民眾儘速接種

高國華控黑道盯上害入獄　悲憶獄中不堪「我被迫聞屁」比誰最臭

快篩實名制賣近1500萬劑　陳時中：盼2個月內供9500萬劑

Uber司機回流營收優於預期！從疫情低點復甦　但投資大虧逾1700億

「我們是來支持我們所愛」　外交部製作美國訪團影片曝光

租屋哥住7年「退租一幕」震驚萬人！老司機邪笑：椅子歷經激烈運動

「女兒得阿茲海默」70歲影帝當看護　《仙后座》徐玄振哭聲心碎

快訊／男神死會了！瘦子無預警宣布結婚：她目前非常幸福

北京入境隔離天數放寬至10+7　主因為Omicron潛伏期短

嘉義每周四公布酒駕累犯　第一批2人姓名、無碼照曝光

「BNT、莫德納哪個對孩子好」網戰翻　小兒科醫師：越早打越好

將來銀行才開業滿月就出包！　無法成功扣款引民怨　

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

指揮中心：快篩陽性即確診！

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

今本土+30035　新北10122例最多

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

20多歲女染疫6天亡！李秉穎示警「1重症前兆」快就醫

快訊／中重症+73！增5死「20多歲男中症轉重症亡」

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

快篩陽即確診「3類對象先適用」　免外出PCR

即／台中本土確診+1776例　10處熱點曝

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

1700萬份快篩沒了！　他怒嗆1類人

更多熱門

相關新聞

自助餐「夾2樣」要價60元！她眼神死：沒白飯

自助餐「夾2樣」要價60元！她眼神死：沒白飯

台灣自助餐因每間店家鑑價方式不同，經常引起爭議，就有一名女大生到台北市南京復興捷運站附近的自助餐購買，沒想到只夾了2道菜不含白飯的她，竟被店家要求收了60元，讓她曬出照片並發文，不少網友看到她夾的兩道菜也不敢置信竟然要收60元。

女騎士躲太陽緊靠水泥車！司機嚇「怕送走孝女」

女騎士躲太陽緊靠水泥車！司機嚇「怕送走孝女」

包裹被盜走！店員兩手一攤...她：所以我活該？

包裹被盜走！店員兩手一攤...她：所以我活該？

急診醫護「連上12小時」崩潰：不如自己確診算了

急診醫護「連上12小時」崩潰：不如自己確診算了

冰箱角落挖出一鍋彩虹米粉　千人驚呆

冰箱角落挖出一鍋彩虹米粉　千人驚呆

關鍵字：

周刊王爆廢公社以物易物按摩棒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

指揮中心：快篩陽性即確診！

安珀赫德淚崩全說了！

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

連千毅慘了！刑事局掃黑內容曝光

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

LINE悄「解鎖新功能」台北人限定！網喊心動

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面