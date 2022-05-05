想買達菲熊！小妹妹找上大叔「以物易物」　拿媽按摩棒問：200可以嗎

▲男網友貼出和小妹妹的對話。（圖／翻攝臉書《爆廢公社》，下同）

圖文／CTWANT

上網購物很方便卻會發生許多趣事！一名男網友在臉書發文表示，有一名小妹妹在以物易物平台為了湊錢買達菲熊，還差300多元，不停拿出家裡的東西向他推銷，還拿出媽媽的按摩棒想賣200元，讓男網友看了無言，不知道該說什麼。

男網友在臉書《爆廢公社》發文指出，「最近迷上以物易物平台，有個小妹妹想要買達菲熊但錢不夠。」小妹妹還差300多元所以不停向他推銷，他也秀出兩人的搞笑對話紀錄，小妹妹先拿出家中電鍋賣100元，並說，「存錢筒，可以存到10萬。」之後再拿出烏龜吊飾取名「快樂烏龜」賣50元，原PO也因為想幫助小妹妹而全部收下，讓小妹妹相當開心。

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▲▼小妹妹不知道自己拿的東西是按摩棒。

後來小妹妹沒東西可以賣了，靈機一動跑去媽媽的房間找出可以賣的東西，接著就傳了一張照片給原PO，看起來像摺疊傘的棒狀物體，外層還有粉紅色的袋子。男網友提醒她，「不要亂拿家裡的東西」，沒想到小妹妹打開套子後，竟然是媽媽的按摩棒，按摩棒有著黑色的外觀，小妹妹似乎不知道自己拿的是情趣按磨棒，天真的繼續推銷，「這個好像要插插頭的，200可以嗎？」讓男網友覺得傻眼又好笑。

此貼文在4日曝光後，有超過1.8萬名網友按下表情符號，超過7829人留言，網友說，「快樂烏龜可以買，但媽媽的快樂棒還是還給媽媽吧」、「芭比Q了」、「那是媽媽的雨傘沒錯呀」、「那是你的姨丈，乖，放回去。」、「我覺得好可愛好想直接買給她」。

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