　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「20cm姐夫」玩太嗨卡住　從直腸震到後背！她崩潰：屁股變吸塵器

▲▼ 美國女子自慰到送醫。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 美國女子自慰到送醫。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州一名年輕女子單身3年後「自慰成癮」，有天興奮購入新的性玩具，不僅長度長達20公分還會震動，沒想到她一放手，玩具竟長驅直入，「屁股就像吸塵器一樣」，使得玩具在她體內深處卡住，感覺整個背都跟著抖動，最後只好動手術拔出。

綜合Metro、《每日星報》報導，28歲女子布蘭妮（Brittany）在紀錄片《Stuck》中分享這段糗事，坦承自己單身3年以來對自慰上癮，開始探索情趣用品的世界，有天訂購一款長達8英寸（約20公分）的震動器，是種外觀麻花狀的按摩棒，收到後滿心歡喜去洗澡，沒想到一試竟發生悲劇。

布蘭妮試用新玩具後很快就發現不妙，「潤滑劑太多，快感太多，你沒有那麼多隻手，所以就發生了。」她沉浸在快感之中，一不小心鬆手，沒想到玩具被越吸越深，直直卡進她體內，「震動器的部分讓它就像隧道一樣」，以至於她覺得整塊背都在震動，「我從沒想過自己的屁股會像真空吸塵器！」

布蘭妮陷入恐慌整整20分鐘，最後只能打急救電話求救，被送醫治療，而她的狀況令醫師也嚇了一跳。醫師進行X光檢查後發現，異物卡在她的直腸裡，已經接近結腸附近，所幸沒有造成嚴重傷害或出血，但仍不得不動手術，以金屬鉗將玩具取出。

主治醫師克勞福德（George Crawford）說明，「直腸的作用是讓糞便遠離地板，如果你把東西放得夠上面，直腸就會把它吸進去」，直呼布蘭妮非常幸運，因為玩具沒有刺破她的直腸壁，「如果發生這種事，直腸上會出現一個洞，糞便或其他東西就會漏進腹部」，後果不堪設想。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
快訊／初鹿牧場媽1家5口確診！　1歲兒也染疫
快訊／柯文哲脫口罩開唱！　衛生局確定要開罰了
台灣沒有要共存！陳時中揭「1數據」不放棄清零
快訊／北市確診足跡曝！　星聚點、SUKIYA、星巴克、霞海城
快訊／勒死兒女還自稱「99分媽媽」　單親媽最終判決出爐
快訊／和舞蹈老師一起吃點心確診！宜蘭爸Ct值曝　妻女急採驗
孫藝真玄彬婚禮開始！「大咖自駕出席」百萬名車排一線
快訊／台東+5足跡！　台鐵、超商、圖書館
快訊／台南確診足跡曝！　旗哥牛肉湯、三井Outlet入列
快訊／中和某公寓再增5確診！　雙和社區959人採檢出爐
快訊／高師大附小2童確診　全校1452人採檢出爐
快訊／基隆+22足跡曝！　安樂市場、銀行、廟口入列
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

平壤天空降「飛彈碎片雨」！導彈在20m上空爆炸　疑釀2死

「俄軍沒有停止炮擊！」　英國防部警告：基輔近郊恐再爆激戰

不斷更新／馬力波人道走廊開通　烏俄外長會晤可能2周內舉行

美韓參謀長簽署新的戰略指令　加速修訂戰時聯合作戰計畫

「20cm姐夫」玩太嗨卡住　從直腸震到後背！她崩潰：屁股變吸塵器

壽司郎推台灣飯糰！竟把油條換成「炸海綿蛋糕」　網崩潰：超地獄

女警太盡責把性侵犯帶回家看管　男友目睹2人「啪啪畫面」崩潰

澳洲加大經濟制裁　對俄羅斯、白俄課徵額外35％關稅

烏克蘭重大勝利！「炸毀坦克」突破俄軍包圍　現場影片曝光

南韓總統文在寅總財產為21.9億韓元　就任5年賺19.8億韓元

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

女友寄貨慢吞吞他車內碎念　車門一開秒變嗲喊：寶鼻～❤

平壤天空降「飛彈碎片雨」！導彈在20m上空爆炸　疑釀2死

「俄軍沒有停止炮擊！」　英國防部警告：基輔近郊恐再爆激戰

不斷更新／馬力波人道走廊開通　烏俄外長會晤可能2周內舉行

美韓參謀長簽署新的戰略指令　加速修訂戰時聯合作戰計畫

「20cm姐夫」玩太嗨卡住　從直腸震到後背！她崩潰：屁股變吸塵器

壽司郎推台灣飯糰！竟把油條換成「炸海綿蛋糕」　網崩潰：超地獄

女警太盡責把性侵犯帶回家看管　男友目睹2人「啪啪畫面」崩潰

澳洲加大經濟制裁　對俄羅斯、白俄課徵額外35％關稅

烏克蘭重大勝利！「炸毀坦克」突破俄軍包圍　現場影片曝光

南韓總統文在寅總財產為21.9億韓元　就任5年賺19.8億韓元

平壤天空降「飛彈碎片雨」！導彈在20m上空爆炸　疑釀2死

「北投鬼樓」搭上房市順風車　單價衝上37萬創社區新高

初鹿牧場媽1家5口確診！新北中和娘家聚餐後發燒　1歲兒也染疫

宋兆文／俄傷亡慘重烏慘勝　兩岸能戰但不求戰

100元「神秘白飯」掀討論　爭鮮2款愚人節限定商品4／1正式上架

全聯連續5天滿千元送千點、咖啡半價　美妝家電預購爆殺3折起

柯文哲脫口罩唱歌慘了！北市衛生局要開罰　最高恐罰1.5萬元

《黃金歲月》黃文星被笑胖！　怒瘦5公斤曝秘訣：男演員也有羞恥心的

驚悚瞬間曝光！凌晨「飛車撞路桿」車頭爛毀　屏東醉女送醫

台航「台敏輪」交船　簽3年半浮動長約　今年三新船加高獲利

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

國際熱門新聞

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

俄羅斯宣布停火！　開放馬力波平民撤離

警察野外露鳥「1女跪地激戰」影片網瘋傳

女遭俄軍集體性侵20分鐘　4歲兒目睹大哭

快照機驚見四腳獸　網友目睹上下晃動

更／馬力波撤離車隊啟程　準備撤離平民

她聯手小王弒夫詐保險金！20年前卻因孝順上節目

活埋26名學童！美「童魔」重獲自由

美官員：普丁被誤導　高階幕僚不敢說侵烏真相

火山突然爆發　爸爸妹妹斃命女倖存

基輔遭密集轟炸　澤倫斯基：不再信俄減少軍事行動

BioNTech靠疫苗發大財　2021淨利逾3200億元

烏克蘭控俄軍攻擊馬力波紅十字會建築　傷亡不明

更多熱門

相關新聞

英村民大白天窗邊「自拍」　Google地圖全拍下

英村民大白天窗邊「自拍」　Google地圖全拍下

英國戴文郡村莊布萊德沃西（Bradworthy, Devon）平日沒有太多事情發生，最近卻在短影音社群軟體TikTok上爆紅，原因竟是一名男性村民在窗邊手淫的時候，沒有察覺到Google Maps的街景車正開過，於是他手中握著命根子自爽的景象，就這樣被公布在世人面前。

他患「性夢遊」熟睡中硬上女友　醒來全忘光

他患「性夢遊」熟睡中硬上女友　醒來全忘光

視訊自慰遭側錄　男要求刪除險被騙3萬

視訊自慰遭側錄　男要求刪除險被騙3萬

頻尿是陽痿前兆？最美博士「3原因曝解答」

頻尿是陽痿前兆？最美博士「3原因曝解答」

他「自我口交」彎腰猛吸　竟一度癱瘓

他「自我口交」彎腰猛吸　竟一度癱瘓

關鍵字：

按摩棒自慰

讀者迴響

熱門新聞

《與神同行》金香起新戲出意外！2台大車對撞　製作人死亡

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！現場照曝光

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

即／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

不斷更新／全台24校停課！9縣市爆師生確診

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出三重館

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面