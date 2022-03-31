「20cm姐夫」玩太嗨卡住　從直腸震到後背！她崩潰：屁股變吸塵器

▲ 美國女子自慰到送醫。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州一名年輕女子單身3年後「自慰成癮」，有天興奮購入新的性玩具，不僅長度長達20公分還會震動，沒想到她一放手，玩具竟長驅直入，「屁股就像吸塵器一樣」，使得玩具在她體內深處卡住，感覺整個背都跟著抖動，最後只好動手術拔出。

綜合Metro、《每日星報》報導，28歲女子布蘭妮（Brittany）在紀錄片《Stuck》中分享這段糗事，坦承自己單身3年以來對自慰上癮，開始探索情趣用品的世界，有天訂購一款長達8英寸（約20公分）的震動器，是種外觀麻花狀的按摩棒，收到後滿心歡喜去洗澡，沒想到一試竟發生悲劇。

布蘭妮試用新玩具後很快就發現不妙，「潤滑劑太多，快感太多，你沒有那麼多隻手，所以就發生了。」她沉浸在快感之中，一不小心鬆手，沒想到玩具被越吸越深，直直卡進她體內，「震動器的部分讓它就像隧道一樣」，以至於她覺得整塊背都在震動，「我從沒想過自己的屁股會像真空吸塵器！」

布蘭妮陷入恐慌整整20分鐘，最後只能打急救電話求救，被送醫治療，而她的狀況令醫師也嚇了一跳。醫師進行X光檢查後發現，異物卡在她的直腸裡，已經接近結腸附近，所幸沒有造成嚴重傷害或出血，但仍不得不動手術，以金屬鉗將玩具取出。

主治醫師克勞福德（George Crawford）說明，「直腸的作用是讓糞便遠離地板，如果你把東西放得夠上面，直腸就會把它吸進去」，直呼布蘭妮非常幸運，因為玩具沒有刺破她的直腸壁，「如果發生這種事，直腸上會出現一個洞，糞便或其他東西就會漏進腹部」，後果不堪設想。

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