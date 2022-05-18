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全家13隔離獲賠100萬！ 保險員傻了：竟拿去還車貸　網回答超一致

記者趙蔡州／綜合報導

防疫保單之亂持續延燒。有保險從業員透露，他日前有客戶確診，同住12位家人全匡列隔離，共能獲理賠65萬元，若再加上其他2、3家的防疫保單，大概能拿到超過100萬保險金，結果對方竟把錢拿去還賓士車貸款，甚至同住家人還喊「好想確診」，想再領確診理賠5萬元，讓他非常傻眼。

▲保險局,遠距投保,金管會。（圖／取自Pixabay）

▲她1人確診，同住12家人全隔離，大約能獲賠100萬元。（圖／翻攝自Pixabay）

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這件保險理賠案是在桃園一戶同住透天厝的三代同堂家庭，生活過得不錯，女主人確診後，其他同住12位家人全被匡列隔離，由於全部人都有買防疫險，算一算可領65萬理賠金，若再加上其他2、3家的防疫保單，大概能拿到超過100萬的保險金。

根據《中時新聞網》報導，保險從業員在理賠過程中，發現這一家人年初時買了一輛進口賓士車，理賠金不是用於支付隔離期間無法工作的生活開銷，而且用於還豪車貸款，甚至同住家人還喊「好想確診」，想再領確診理賠5萬元，讓他非常傻眼。

▲▼1人確診、全家隔離爽領65萬 竟拿理賠金做1件事。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友表示，當事人本來就有自由使用理賠金的權利。（圖／翻攝自批踢踢）

有網友把消息轉貼在批踢踢，引發網友熱烈討論，多數人認為，當事人本來就有自由使用理賠金的權利，「願賭服輸好嗎」、「你管人家拿理賠金做什麼」、「現在要開始檢討保戶貪婪了」、「你就照合約走，人家錢怎麼花，關你什麼事」、「人家的錢愛這麼花就怎麼花」。

也有人說「願賭服輸好嗎，收人家保費的時候怎麼就很安靜」、「你管人家怎麼用理賠金，那就是他們的錢啊」、「不還貸款是要等著信用破產嗎」、「現在才在談保險美意，當初賣的時候，可不是這個嘴」。

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