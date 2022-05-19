重症死亡率飆至8成！　專家疑「未能及時投藥」

▲本土確診人數暴增，重症死亡率也上升。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

國內昨（18）日新增8萬5310例本土個案，另增41例死亡、183例中重症，而重症死亡率在半個月內從53%提升至79%。讓不少專家質疑是「未能及時投藥」的問題，建議公開死者用藥情形。

根據《中時新聞網》報導，北市聯醫整合醫學照護科主治醫師姜冠宇提到，重症個案近8成的致死率，反映疫情初期無法及時投藥的問題，當時開藥程序繁複，醫師也不夠熟練，而指揮中心在5/10簡化開立流程，現仍須經歷一段死亡數較高的日子，預計在6月中旬後趨緩。

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中華民國防疫學會理事長王任賢指出，國內採購72萬人份的Paxlovid口服抗病毒藥物，數量一定夠，應揭露死者用藥情形，如果是死者生前沒投藥，表示藥物分配出狀況，若死者多打過疫苗也有投藥，則代表醫療量能「爆了」。

▲醫療量能緊繃。（圖／記者李毓康攝）



根據《聯合新聞網》報導，國內重症死亡率從5月1日到18日，粗估由53％上升至79％，前衛生署疾管局副局長施文儀認為，重症死亡率節節上升可能與醫療負荷量到達極限、投藥速度太慢有關。

依據指揮中心統計，自今年1月起Paxlovid共發出1萬1328人份、莫納皮拉韋也有3875人使用，因應疫情延燒，指揮中心上週宣布採購10萬份莫納皮拉韋，原訂本週五到貨，但週一已有3萬5280人份提前到貨，藥品完成封緘檢驗後，今日也陸續發配2萬5000份到醫院，預計很快可供民眾使用。