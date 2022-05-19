　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重症死亡率飆至8成！　專家疑「未能及時投藥」

▲▼急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫護人員,防護衣,新冠肺炎,疫情,醫療量能,醫院,疫情,防疫,醫療照護,專責醫院,醫事人員,護理師,重症病患,空床率,病床,老年人,老人家,長者,長照,喘息服務,臥床。（圖／記者李毓康攝）

▲本土確診人數暴增，重症死亡率也上升。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

國內昨（18）日新增8萬5310例本土個案，另增41例死亡、183例中重症，而重症死亡率在半個月內從53%提升至79%。讓不少專家質疑是「未能及時投藥」的問題，建議公開死者用藥情形。

根據《中時新聞網》報導，北市聯醫整合醫學照護科主治醫師姜冠宇提到，重症個案近8成的致死率，反映疫情初期無法及時投藥的問題，當時開藥程序繁複，醫師也不夠熟練，而指揮中心在5/10簡化開立流程，現仍須經歷一段死亡數較高的日子，預計在6月中旬後趨緩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華民國防疫學會理事長王任賢指出，國內採購72萬人份的Paxlovid口服抗病毒藥物，數量一定夠，應揭露死者用藥情形，如果是死者生前沒投藥，表示藥物分配出狀況，若死者多打過疫苗也有投藥，則代表醫療量能「爆了」。

▲▼急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫護人員,防護衣,新冠肺炎,疫情,醫療量能,醫院,疫情,防疫,醫療照護,專責醫院,醫事人員,護理師,重症病患,空床率,病床,老年人,老人家,長者,長照,喘息服務,臥床。（圖／記者李毓康攝）

▲醫療量能緊繃。（圖／記者李毓康攝）

根據《聯合新聞網》報導，國內重症死亡率從5月1日到18日，粗估由53％上升至79％，前衛生署疾管局副局長施文儀認為，重症死亡率節節上升可能與醫療負荷量到達極限、投藥速度太慢有關。

依據指揮中心統計，自今年1月起Paxlovid共發出1萬1328人份、莫納皮拉韋也有3875人使用，因應疫情延燒，指揮中心上週宣布採購10萬份莫納皮拉韋，原訂本週五到貨，但週一已有3萬5280人份提前到貨，藥品完成封緘檢驗後，今日也陸續發配2萬5000份到醫院，預計很快可供民眾使用。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
只花200元就中威力彩頭獎！ 「南投4.75億得主」買法曝
美艷人妻「出軌被抓姦」實錄！　反嗆綠帽夫：你給了我什麼
4檔台股「越跌越要買」　專家揭內幕：最大股東竟是國家隊
媽媽更有料！輔大網美「母女合照」曝光　鄉民大歪樓
外科名醫確診　「我先跟大家道歉」
G奶辣模「第一次被捅」40秒片流出　噴出黏液崩潰：形象沒了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵勞資紅眼協商9小時　國定假日不上班行動沒喊停

重症死亡率飆至8成！　專家疑「未能及時投藥」

小情侶愛愛太大力！他下體腫成「薩克斯風」　女孩羞：啪一聲

年長者超額死亡「2週占53%」　專家揭2必要策略

快訊／07：52規模5.5地震　7縣市有感

基隆90歲嬤淋雨苦等病床　凌晨洗完腎奔急診隔天下午才入院

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

重症死亡率半個月升到79％　專家曝2原因

邊緣人7天確診日記！成大外地生曝慘況　「吞安眠藥撐過發燒夜」

G奶辣模「第一次被捅」40秒片流出　噴出黏液崩潰：形象沒了

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

三寶媽拿1物帶孩練快篩　棉花棒整支進去萬人讚爆

麥當勞結束在俄32年營業！　車站現「超長人龍」搶告別

台鐵勞資紅眼協商9小時　國定假日不上班行動沒喊停

重症死亡率飆至8成！　專家疑「未能及時投藥」

小情侶愛愛太大力！他下體腫成「薩克斯風」　女孩羞：啪一聲

年長者超額死亡「2週占53%」　專家揭2必要策略

快訊／07：52規模5.5地震　7縣市有感

基隆90歲嬤淋雨苦等病床　凌晨洗完腎奔急診隔天下午才入院

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

重症死亡率半個月升到79％　專家曝2原因

邊緣人7天確診日記！成大外地生曝慘況　「吞安眠藥撐過發燒夜」

G奶辣模「第一次被捅」40秒片流出　噴出黏液崩潰：形象沒了

張雅琴「招牌高聳大捲髮」爆是假的！驚人素顏照曝光　本人親揭真相

超級賽女單最多冠！戴資穎拼今年首冠　再挑戰另項史上第一

小鐘單身3年半「喜歡A罩杯」理想型條件曝！自揭16cm：我有誠實喔

金賽綸酒駕撞爆變電箱「驚悚畫面曝光」　車上還有別人…她衰被牽扯

6月2檔ETF新兵、美股暴跌千點　財經HOT 5一次看

台鐵勞資紅眼協商9小時　國定假日不上班行動沒喊停

清純Yeri最近加了大辣！比基尼照洩夢幻身材與9頭身比例

25座籃球場大「金黃花海＋狼尾草」美到6月！加碼陽明山百合秘境

重症死亡率飆至8成！　專家疑「未能及時投藥」

美艷人妻「出軌被抓姦」實錄！　反嗆綠帽夫：你給了我什麼

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

生活熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

防疫理賠還車貸　網回答超一致

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

傳訊息「1習慣」暴露年紀！全場爆有感

12天破71萬　專家喊必做3件事：別當社會巨嬰

楊繡惠「我們在一起了」惹毛白雲　PO照內幕曝光

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

G奶辣模「第一次被捅」40秒片流出　噴出黏液崩潰

陳時中揭「共存3階段」：疫情還會持續

女業務通知快篩陽！客戶嚇壞「3天前到過我家！」

館長誤入南韓正妹直播　NaMin甜喊：哈囉3公分

寄快篩變除臭劑　她投訴反被威脅

更多熱門

相關新聞

年長者超額死亡　2週占53%

年長者超額死亡　2週占53%

國內本土確診個案昨日（18日）新增8萬5310例，另增41例死亡，平史上新高。台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙認為，這波疫情讓70歲以上族群的死亡率高於同期背景值，直接、間接死亡的比例在短短2週內就占了53％，面對年長者超額死亡，精準調整醫療量能、採「避輕就重」策略已是未來必要的防疫趨勢。

90歲嬤急診室外淋雨苦等病床　隔天下午才入院

90歲嬤急診室外淋雨苦等病床　隔天下午才入院

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

重症死亡率升到79％　專家曝2原因

重症死亡率升到79％　專家曝2原因

邊緣人確診日記　成大生吞安眠藥撐過發燒夜

邊緣人確診日記　成大生吞安眠藥撐過發燒夜

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染居家隔離防疫

讀者迴響

熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

防疫理賠還車貸　網回答超一致

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

通膨憂慮加劇　美股暴跌那指重挫逾4.7%

傳訊息「1習慣」暴露年紀！全場爆有感

5種「喉嚨痛疾病」Omicron也上榜！症狀差在哪醫解答

12天破71萬　專家喊必做3件事：別當社會巨嬰

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

快訊／蕭敬騰宣布「不再報名金曲獎」　入圍名單沒有他...親揭背後原因

快訊／前棒球國手陰經龍狠殺女友　下場出爐

楊繡惠「我們在一起了」惹毛白雲　PO照內幕曝光

TAG傳急性肝衰竭「人在重症室」　急需移植肝

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面