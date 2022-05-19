年長者超額死亡「2週占53%」　專家揭2必要策略

記者黃翊婷、楊晏琳／綜合報導

國內本土確診個案昨日（18日）新增8萬5310例，另增41例死亡，平史上新高。台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙認為，這波疫情讓70歲以上族群的死亡率高於同期背景值，直接、間接死亡的比例在短短2週內就占了53％，面對年長者超額死亡，精準調整醫療量能、採「避輕就重」策略已是未來必要的防疫趨勢。

▲本土疫情即將到達高峰。（資料照／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳秀熙18日於「新冠肺炎科學防疫園地」直播中提出國內醫療量能與死亡率的關聯問題。他表示，隨著確診數攀升，醫療量能也面臨挑戰，雖然在COVID-19疫情前，各國本來就會有超額死亡的問題，不過根據數據顯示，台灣在疫情爆發前後的通報死亡確實有提升。

陳秀熙解釋，背景死亡率代表的是與COVID-19無關的背景死亡，通報死亡代表COVID-19感染（直接）及醫療量能緊縮（間接）造成的死亡。在疫情前，70歲以上的通報死亡為50.3/10000，小於全死因背景死亡率192.3/10000；不過在疫情爆發之後，以4月28日至5月15日的區間來看，通報死亡升至52.3/10000，大於全死因背景死亡率23.9/10000，換算下來，因疫情導致的直接及間接死亡，短短2週內就占了53％，不容忽視。

陳秀熙認為，隨著感染群聚數目增加，值會有所變化，台灣面對疫情的路途尚未走完，為避免高危險族群間接或直接死亡率上升，精準調整醫療量能、採「避輕就重」策略是必要的趨勢。

▲短短2週內，70歲以上因疫情導致的直接及間接死亡就占了53％。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

此外，精神科醫師沈政男曾分析，北部與中南部的確診曲線即將出現黃金交叉，中南部確診病例很快就會超過北北基桃，估計5月28日全台單日確診數將拉抬到超過10萬例。對於疫情是否會往南走，也掀起各界熱議。

衛福部長陳時中18日被問及疫情是否有往南走一事，他直言「沒有」，但另外提到台灣就是一日生活圈，漸次全國都有染疫情況，這是一個必然的趨勢。

而有媒體詢問全台5月確診死亡人數約200多人，但雙北5月確診火化卻達到340人，指揮中心是否隱瞞死亡黑數？陳時中也回應，沒有這樣的資料，但可以再查一下，「隱瞞沒有必要，數字都是公開的」。